Аэропорт Минск работает в штатном режиме, несмотря на погодные условия

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия, в том числе ледяной дождь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.

"Белгидромет на сегодня объявил оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных метеорологических явлений. Первый рабочий день в этом году начался с сильного гололеда, дождя и мокрого снега. Уже с вечера воскресенья задействованы все имеющиеся ресурсы для поддержания взлетно-посадочной полосы и других элементов аэродрома в надлежащем состоянии и обеспечения бесперебойного функционирования воздушной гавани", - сказали в пресс-службе.

Взлетно-посадочную полосу, перроны, рулежные дорожки и стоянки круглосуточно расчищают от наледи и снега, а также обрабатывают реагентами. "Необходимый запас реагентов создан еще осенью.

Какой бы ни была погода, покрытие должно быть чистым и обеспечивать достаточный уровень сцепления при взлете, посадке и рулении авиалайнера", - отметили в аэропорту.

Избежать авиационных коллапсов из-за погодных капризов аэропорту удается благодаря специалистам аэродромно-технического комплекса, которые содержат территорию аэродрома в чистоте и порядке. Помогает им в этом аэродромная снегоуборочная техника, работающая сейчас круглосуточно.-0-