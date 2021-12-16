Афанасьева: сохранение Брестской крепости позволяет отстаивать историческую правду

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сохранение объектов Брестской крепости позволяет отстаивать историческую правду. Такое мнение сегодня в Бресте высказала журналистам председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестская крепость для Союзного государства, как и вся брестская земля, место, куда хочется постоянно возвращаться. Это ценный объект нашей исторической памяти. Она дает возможность воспитывать патриотически настроенные поколения, отстаивать историческую правду. Визитов сюда должно быть больше", - считает Елена Афанасьева.

Председатель комиссии обратила внимание на то, что сегодня в Бресте проходит заседание Молодежного парламента при Парламентском собрании союза Беларуси и России. Обязательна программа для молодежи двух стран - посещение легендарной цитадели над Бугом. "Посчитали необходимым, чтобы они собрались как можно в большем составе, увидели Брестскую крепость, как мы стараемся сохранить историческую память и места мужества. Хотим рассказать ребятам в том числе, какие союзные средства были вложены в этот объект. Чтобы люди, которые в будущем будут управлять нашими государствами, понимали, что они должны дальше делать", - сказала Елена Афанасьева.

17 декабря в Бресте пройдет заседание комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутаты обсудят подготовку нового проекта Союзного государства по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации в Брестской крепости. "Наша комиссия выступает за то, что нужно делать новую программу. Наша задача - отработать с министерствами России и Беларуси, чтобы финансирование было обеспечено. Пока есть некоторые недопонимания. Надеюсь, они в ближайшее время будут исключены из повестки дня и мы все-таки придем к пониманию того, что реставрация должна продолжаться", - подчеркнула председатель комиссии Парламентского собрания.

Заместитель председателя комиссии Людмила Макарина-Кибак солидарна с российской коллегой. "Все члены нашей комиссии поддерживают необходимость работ. Это было важным всегда, но сейчас особенно, когда есть люди, которые пытаются переписать нашу историю. Для сохранения исторической правды этот момент очень важен. В Брестской крепости около 10 объектов, которые нуждаются в реконструкции, реставрации и капитальном ремонте. Мы также поддерживаем проект "Курская дуга", который будет идти параллельно", - пояснила белорусский парламентарий.

По новой программе Союзного государства в мемориальном комплексе предлагают обновить монумент "Жажда", вход в мемориальный комплекс "Звезда" и расположенные рядом сооружения, помещения казарм. "Планы очень интересные, хорошие. Парламентская комиссия готова нас поддержать. Думаю, что это будет и на уровне правительств. Продвигаем те объекты, которые требуют серьезного вмешательства и ремонта, - отметил директор комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк. - Посетителям нужно минимум два дня, чтобы спокойно и обстоятельно пройти по нашим экспозициям и территории. Например, у нас есть Музей обороны, экспозиции "Летопись Брестской крепости", "Музей войны - территория мира", Восточный форт, Пятый форт, Тереспольское укрепление".

Новых музейных экспозиций в ближайшее время в крепости не появится. Есть идея сделать в районе руин 44-го стрелкового полка мемориальную зону. Условно проект получил название "Скорбящая женщина" - в память о тех, кто до сих пор оплакивает потерю на войне своих родных и близких.-0-