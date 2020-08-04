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Новости
15:24
ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за COVID-19
В мире
15:20
Беларусь выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом - сенатор
Регионы
15:14
Мотодельтаплан разбился в Подмосковье
В мире
15:14
Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни
Экономика
15:13
Послание Президента было очень эмоциональным и искренним - Шевцов
Общество
15:06
Посадку самолетов на трассу М1 отработают 5 августа
Общество
15:06
Беларусь демонстрирует миру взвешенную и эффективную политику - Гандилов
Политика
15:04
Белорусский хоккеист Степан Фальковский подписал контракт с минским "Динамо"
Спорт
15:00
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19
Общество
14:53
Реформы в Беларуси будут эволюционными, а не революционными - Субботин
Экономика
14:53
Проректор вуза: важно сохранить социальную ориентированность государства
Регионы
14:37
Минчанин за телефон и $500 обещал уладить вопрос с ГАИ
Происшествия
14:28
К Посланию приковано внимание многих стран - Гигин
Общество
14:25
Мнение: создание инфраструктуры и производств поспособствует развитию регионов
Общество
14:15
Землетрясение произошло на востоке Турции
В мире
14:01
Новое общежитие в Ошмянах принимает молодых специалистов таможенного дела
Регионы
13:55
В Беларуси в июле выпало 80% месячной нормы осадков
Общество
13:54
Некоторые аккредитовались наблюдателями на избирательных участках ради разжигания конфликтов - Жилко
Общество
13:50
Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе
Общество
13:49
Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Австралии из-за птичьего гриппа
Экономика
13:46
"Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс
Общество
13:46
Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин
Общество
13:40
Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин
Политика
13:36
Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной - Улахович
Общество
13:34
Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси
Президент
13:31
В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко
Президент
13:28
Риск заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко крайне низок - ВОЗ
В мире
13:28
Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет!
Президент
13:23
Лукашенко: если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции
Президент
13:21
Лукашенко призывает различать реальную политику и "фанерных марионеток"
Президент
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