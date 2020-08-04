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Новости
15:24 ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за COVID-19 В мире
15:20 Беларусь выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом - сенатор Регионы
15:14 Мотодельтаплан разбился в Подмосковье В мире
15:14 Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни Экономика
15:13 Послание Президента было очень эмоциональным и искренним - Шевцов Общество
15:06 Посадку самолетов на трассу М1 отработают 5 августа Общество
15:06 Беларусь демонстрирует миру взвешенную и эффективную политику - Гандилов Политика
15:04 Белорусский хоккеист Степан Фальковский подписал контракт с минским "Динамо" Спорт
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 63 163 пациента с COVID-19 Общество
14:53 Реформы в Беларуси будут эволюционными, а не революционными - Субботин Экономика
14:53 Проректор вуза: важно сохранить социальную ориентированность государства Регионы
14:37 Минчанин за телефон и $500 обещал уладить вопрос с ГАИ Происшествия
14:28 К Посланию приковано внимание многих стран - Гигин Общество
14:25 Мнение: создание инфраструктуры и производств поспособствует развитию регионов Общество
14:15 Землетрясение произошло на востоке Турции В мире
14:01 Новое общежитие в Ошмянах принимает молодых специалистов таможенного дела Регионы
13:55 В Беларуси в июле выпало 80% месячной нормы осадков Общество
13:54 Некоторые аккредитовались наблюдателями на избирательных участках ради разжигания конфликтов - Жилко Общество
13:50 Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе Общество
13:49 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Австралии из-за птичьего гриппа Экономика
13:46 "Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс Общество
13:46 Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин Общество
13:40 Беларусь и Китай в полном смысле слова являются "всепогодными" партнерами - Цуй Цимин Политика
13:36 Белорусская политика во время борьбы с коронавирусом оказалась взвешенной и разумной - Улахович Общество
13:34 Лукашенко: мы сегодня крепко держим в руках будущее нашей независимой Беларуси Президент
13:31 В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко Президент
13:28 Риск заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко крайне низок - ВОЗ В мире
13:28 Лукашенко народу: права на ошибку у вас, белорусы, нет! Президент
13:23 Лукашенко: если обществу нужны перемены, то они будут, но начинаться должны с Конституции Президент
13:21 Лукашенко призывает различать реальную политику и "фанерных марионеток" Президент
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