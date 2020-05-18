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18 мая 2020, 11:39

"Агат" разрабатывает машину радиационной, химической и биологической разведки "Химера"

Фото agat-emz.by
Фото agat-emz.by

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Агат - электромеханический завод" в сотрудничестве с управлением радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси приступило к реализации в интересах военного ведомства перспективного проекта - созданию новейшей машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ "Химера", по характеристикам значительно превосходящей ее предшественников. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Фото Госкомвоенпрома
Фото Госкомвоенпрома

С помощью "Химеры" можно искать и определять направление источников гамма-излучения, обнаруживать токсические химикаты, идентифицировать биологически патогенные агенты. Она позволит в автоматическом (основном) и ручном (дублирующем) режимах брать пробы, зараженные радиационными, химическими и биологическими веществами, доставлять их в лаборатории. Эти данные будут использованы, чтобы оценивать фактическую РХБ обстановку и определять порядок и способы использования индивидуальных и коллективных средств защиты.

РХМ "Химера" будет оснащена разработанным в Беларуси автоматизированным аппаратно-программным комплексом, состав которого включает аппаратуру (приборы) радиационной, химической, биологической разведки и контроля высокого класса с современным программным обеспечением. Он позволит анализировать, в режиме реального времени картографировать и оперативно передавать данные разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками и каналам радиосвязи на пункты управления. Стационарная аппаратура на борту "Химеры" будет включать метеорологический комплекс типа GMX500, который измеряет, обрабатывает и выдает отчеты с данными о скорости и направлении ветра, температуре воздуха, относительной влажности (точке росы), давлении и осадках. Автоматизированная система метеонаблюдения позволит обеспечить оперативной информацией о метеорологической обстановке в месте проведения разведки.

РХМ "Химера" предусматривает оснащение средствами автоматической и ручной установки знаков ограждения на местности (блоков маркировки зараженной зоны) и маршрутов эвакуации из зон заражения. Система электроснабжения обеспечит бесперебойную работу всех систем машины и одновременно их защиту от перегрузки и помех. Система связи для приема/передачи данных позволит наладить автоматизированный обмен информацией между экипажем (дозором) и войсками об обстановке по командам оператора, запросам из АСУ войсками или автоматически в аварийных ситуациях.

Конструкторы "Химеры" позаботились и о безопасности экипажа. Для защиты от заражения, обеспечения нормальных условий в машине предусмотрена фильтровентиляционная установка. В распоряжении экипажа - индивидуальные дозиметры гамма-излучения, защитные костюмы, комплекты для специальной обработки оружия, обмундирования и техники. На крыше машины предусмотрен поворотный погон под боевой модуль. Это позволит РХМ "Химера" обеспечить защищенность экипажа (дозора) и выполнять поставленные задачи в условиях огневого контакта с противником.

Оборудование "Химеры" смонтировано на шасси отечественного мобильного бронированного транспортного средства "Кайман". Полная масса изделия около 7 т. Двигатель мощностью 170 л.с. позволяет разгонять бронеавтомобиль до 110 км/ч, запас хода составляет 1 тыс. км. Машина способна преодолевать водные преграды, скорость на плаву - 8 км/ч. Автомобиль получит усиленное противоминное частично V-образное днище и общее бронирование, соответствующее Бр4, Бр5 по ГОСТ Р 50963, стекла - 5аХЛ (что превышает, например, класс защиты бронетранспортера БТР-80).

Как отметил первый заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО "Агат - электромеханический завод" Вячеслав Россолай, РХМ "Химера" на сегодня является инновационным проектом, объединившим прогрессивные мировые технологии в области исследования радиационной, химической и биологической обстановки. "Она рассчитана как на внутренний, так и на зарубежный рынок. Можно отметить значительный интерес к проекту со стороны потенциальных иностранных заказчиков", - рассказал Вячеслав Россолай.

Презентация опытного образца машины планируется на X Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2021".-0-

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вооруженные силы Госкомвоенпром проект
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