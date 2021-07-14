Агентство "Континент недвижимости" лишено лицензии на оказание риелторских услуг

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 13 июля приняло решение прекратить действие лицензии на право оказания риелторских услуг, выданной ООО "Континент недвижимости". Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в министерстве, этой организации 31 марта, а также 3 мая Минюст вынес предписания об устранении нарушений (в том числе грубых) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий. Речь идет о несоблюдении правил риелторской деятельности.

В Минюсте указали и на другие нарушения. Отсутствовал действующий договор обязательного страхования ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риелторскую деятельность. Реклама объектов недвижимости размещалась при отсутствии договоров на оказание риелторских услуг в отношении объектов, а также после истечения срока действия договоров либо их расторжения. Не соблюдались требования к оформлению договоров на риелторские услуги и их регистрации. Кроме того, были случаи расторжения договоров на услуги без поступления выручки по ним, в то время как по указанным в этих договорах объектам недвижимости сделки купли-продажи в действительности были осуществлены.

Кроме того, ООО не были соблюдены требования законодательства о наличии в штате риелторской организации минимального числа риелторов с основным местом работы в этой организации.

"ООО "Континент недвижимости" неоднократно предоставлялся срок для устранения выявленных нарушений, приведения своей деятельности в соответствие с законодательством и установленными требованиями к риелторским организациям: по вынесенным предписаниям - до 30 мая 2021 года, по приостановлению действия лицензии - до 20 июня 2021 года", - отметили в Минюсте.

Поскольку нарушения риелторская организация не устранила, действие лицензии ООО прекращено с 13 июля 2021 года. Для расторжения действующих договоров на оказание агентством недвижимости риелторских услуг потребителям следует обращаться в эту организацию.-0-