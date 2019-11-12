Агитплакаты, бюллетени и депутатские мандаты XX века и современности собраны на выставке в БГУ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. История избирательного права Беларуси представлена на тематической выставке, которая открылась 12 ноября в Белорусском государственном университете. Экспозиция приурочена к проведению парламентских выборов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Выставка "Избирательное право: от истоков в будущее" продлится до 19 ноября. "Все желающие смогут ознакомиться более чем с 200 экспонатами из фондов музея истории, фундаментальной библиотеки БГУ и личных коллекций сотрудников университета. Среди представленных предметов фотографии, агитационные плакаты, бюллетени, книги, документы, удостоверения, депутатские мандаты. Три тематических блока выставки упорядочены с учетом хронологического принципа развития избирательного права от начала XX века до современности", - рассказали в пресс-службе.

Ректор БГУ Андрей Король, открывая выставку, подчеркнул, что предстоящие выборы - значимое событие в общественно-политической жизни Беларуси. Он отметил фундаментальность концепции, структуры и оформления выставки. "Здесь есть наука, практика и личностный компонент, которые всегда привлекательнее и содержательнее любых учебников", - поделился впечатлениями Андрей Король.

Опытом работы и участия в выборах поделился член Совета Республики, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы ФМО БГУ Андрей Русакович. Он указал на важную роль избирательного права в механизме формирования власти и тесной связи процессов выборов со всеми сферами общественной жизни. Сенатор рассказал о своей активной студенческой деятельности, которая во многом предопределила его профессиональную и политическую карьеру.

Организаторы выставки - союз женщин БГУ и первичная организация РОО "Белая Русь" вуза.-0-