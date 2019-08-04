Аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней - Хотько

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии планируют завершить уборку зерновых в течение 10-12 дней. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Аграрии не планируют растягивать уборку, - подчеркнул министр. - Мы уже перешли 4-миллионный экватор, убрано 60% площадей. Задача, которая стоит перед аграриями, - собрать урожай, который есть на полях. Мы рассчитываем, что за 10-12 дней хлеб будет убран".

Как сообщалось, в этом году планируется положить в закрома 9,5 млн зерна. Это с учетом колосовых, рапса, проса, гречихи, кукурузы на зерно, уточняет Анатолий Хотько.

Говоря о том, удастся ли аграриям однажды преодолеть зависимость от погодных условий в сборе урожая, он отметил, что для этого нужно, прежде всего, работать с землей: "Мы должны максимально вносить органику. Заготавливать органику и вносить, повышать в почве содержание гумуса. Это такая защитная реакция будет земли".

Второе, на что нужно обратить внимание, - это культуры. Необходимо правильно составлять севооборот. Сегодня, в преддверии осенней посевной, Минсельхозпрод активно работает с учеными над корректировкой посевных площадей. Акцент будет сделан на увеличение озимого клина. По словам министра, именно озимые культуры показывают лучший результат. При этом не стоит забывать и про селекционный материал, средства защиты, добавил руководитель ведомства.-0-