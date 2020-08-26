Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом, а не митингами и забастовками. Труженики аграрного сектора выступили с обращением, сообщает БЕЛТА.

"Белорусские аграрии, занимаясь своей ежедневной кропотливой работой, мирно трудясь, убирают выращенный урожай, заботятся о том, чтобы и завтра, и в последующем на столе у людей был каравай. Но определенным силам, видимо, не по душе наш созидательный труд. Мы, белорусские крестьяне, возмущены попытками деструктивных сил внести в общество смуту, дестабилизировать обстановку, ввергнуть страну в хаос. Мы поддерживаем и одобряем позицию и действия нашего Президента, избранного на этот пост в соответствии с Конституцией. Все, что у нас сегодня есть, достигнуто исключительно трудом, а не митингами и забастовками", - говорится в обращении.

Аграрии подчеркивают: "Только на поле и ферме, у станка и в забое, у школьной доски и за компьютером, на сцене театра создаются материальные и культурные блага для нашего человека. Мы хотим учить и воспитывать наших детей, видеть их счастливыми, спокойно нянчить внуков. Мы не хотим потрясений и противостояний, мы хотим мирно трудиться и укреплять благосостояние нашей Родины. Мы против разрушений, против дестабилизации, против агрессии. Мы, граждане свободной, независимой миролюбивой страны, не позволим, чтобы наша Беларусь свернула с намеченного пути".

Обращение направлено от Белорусской аграрной партии, Республиканского агропромышленного союза, Белорусского крестьянского совета.-0-