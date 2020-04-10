Агропромышленная компания закупила для Минздрава 50 тыс. масок-респираторов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа компаний "Серволюкс" передала Министерству здравоохранения Беларуси 50 тыс. масок-респираторов FFP2, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

"Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением COVID-19", - отметили в ведомстве.

Средства индивидуальной защиты закуплены в Китае и доставлены в Беларусь рейсом Пекин - Минск. В Национальном аэропорту Минск груз встретили представители Республиканского центра организации медицинского реагирования.

Маски-респираторы FFP2 будут распределены в лечебные учреждения для защиты медперсонала, работников скорой помощи, водителей и других, задействованных в помощи больным с COVID-19.

Следующую партию масок-респираторов (100 тыс. штук) группа компаний "Серволюкс" готовит на 15 апреля.-0-