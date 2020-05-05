"Ахова птушак Бацькаўшчыны" просит сообщать о местах обитания скопы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" просит белорусов сообщать о местах обитания скопы, сообщили БЕЛТА в АПБ.

Скопа включена в национальную Красную книгу. В Беларуси гнездится 150-180 пар птиц этого вида. "Эти цифры уже несколько десятков лет перекочевывают из одного издания в другое. Полноценного мониторинга не проводилось никогда, всегда были известны лишь отдельные гнезда. На основе этих данных и была проведена экстраполяция на всю территорию. Словом, невозможно сказать точно, сколько этого хищника сейчас гнездится в стране. Если вам известны места гнездования скопы в Беларуси или вы наблюдали взрослых птиц в период с мая по август (год наблюдения неважен), сообщите об этом на электронный адрес kitelden@gmail.com", - сказали в общественной организации.

Члены АПБ проанализировали опубликованные источники, опросили орнитологов, располагающих данными по обитанию скопы в прошлом на определенных болотах или в окрестностях озер. Чтобы выявить новые и подтвердить старые места гнездования скопы, рабочая группа АПБ по соколообразным и совообразным планирует в этом году обследовать верховые болота на севере Беларуси.

Если на территории, где гнездилась скопа, гнезда не найдут, то в удобном месте установят искусственное. "Финские и английские исследования подтверждают, что наличие гнезд стимулирует молодых птиц оставаться на территории и приступать к гнездованию. А если будут обнаружены проблемные гнезда (на сухих деревьях или ненадежных опорах), то их укрепят или заменят на искусственные", - отметили в АПБ.

Чтобы обеспечить сохранность гнездовых территорий, для каждого нового места члены рабочей группы подготовят специальные документы, которые направят в местные лесхозы и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Работы в 2020 году поддержал Международный фонд скопы.-0-