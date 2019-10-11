Air China назвала Национальный аэропорт Минск лучшим по обслуживанию в Европе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный авиаперевозчик КНР компания Air China Limited признала Национальный аэропорт Минск лучшим агентом по наземному обслуживанию в Европе за 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

При выборе авиакомпания Air China оценивала в том числе и такие показатели качества, как своевременность наземных операций, гарантированная безопасность, процент ошибок в обработке багажа, а также уровень удовлетворенности пассажиров. Рассмотрев всех претендентов, Air China назвала белорусский столичный аэропорт лучшим в европейском регионе в сфере наземного обслуживания воздушных судов.

"Мы благодарны партнерам из авиакомпании Air China за высокую оценку нашей работы. Хороший показатель по своевременному обслуживанию воздушных судов достигается, прежде всего, путем грамотной и слаженной работы нашего технического персонала и профильных служб аэропорта вне зависимости от времени суток и поры года. Мы рады многолетнему сотрудничеству с китайской авиакомпанией, поскольку крепкие партнерские взаимоотношения - отличный двигатель для новых совместных целей и начинаний", - прокомментировал заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев.

Первый регулярный рейс авиакомпании Air China из Пекина приземлился в Национальном аэропорту Минск 1 мая 2015 года. С этой даты начались полеты авиакомпании Air China по маршруту Пекин - Минск - Будапешт - Пекин. Еженедельно в белорусскую столицу выполняется четыре рейса из Пекина - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям - на самолете Airbus A330-200 вместимостью 237 кресел.-0-