АИС учета многодетных семей позволит формировать общереспубликанскую базу данных о них - Минтруда

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС) предназначена для формирования общереспубликанской базы данных о них, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Президент Беларуси сегодня подписал указ №264, согласно которому до 1 января 2020 года в стране будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. "Она предназначена для формирования общереспубликанской базы данных многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории Беларуси, - пояснили в Минтруда. - Эта база позволит обеспечить адресность мер государственной семейной политики в отношении многодетных, а также улучшит мониторинг комплексной реализации такими семьями права на государственную поддержку в сфере соцзащиты. Речь о назначении государственных пособий, социальных пенсий, семейного капитала, предоставлении социальных услуг, материальной помощи к учебному году, награждения орденом Матери и т.д.".

Указом определено, что система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.

Ответственность за создание и функционирование общереспубликанской базы данных многодетных семей возложена на Министерство труда и социальной защиты, которое также будет являться ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Порядок предоставления информации будет установлен Советом Министров Республики Беларусь. Информация из АИС может использоваться иными государственными органами, кроме Минтруда, - в случаях и порядке, определенных законодательными актами.

Информацию о включении физического лица в общереспубликанскую базу данных многодетных семей можно будет получить посредством электронной услуги, доступ к которой возможен через личный кабинет пользователя на едином портале электронных услуг. Для госорганов и организаций - при использовании личного ключа электронной цифровой подписи; для граждан в отношении себя лично - при использовании личного ключа ЭЦП либо уникального идентификатора (выдается в службе "одно окно" бесплатно).-0-