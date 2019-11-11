Академии наук Беларуси и Австрии подписали соглашение о сотрудничестве

11 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Во время проходящего официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию между Национальной академией наук Беларуси и Австрийской академией наук подписано соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков по этому поводу в интервью журналистам отметил, что между научными учреждениями двух стран уже на протяжении многих лет существуют прочные связи. Стороны уже выполнили целый ряд проектов в различных областях, в том числе в материаловедении, физике, биологических науках. "Соглашение - это логическое продолжение нашего многолетнего сотрудничества. Мы закрепили в нем наши результаты, и оно даст возможность дальнейшего взаимодействия по целому ряду направлений в более широком плане", - рассказал он.

Владимир Гусаков выразил надежду, что стороны смогут переходить к реализации совместных коммерческих проектов, результаты которых будут востребованы. "Мы намерены расширить наше взаимодействие в области энергетики, машиностроения, фармацевтики, аграрных наук. У нас есть взаимные интересы", - заявил председатель Президиума НАН.

Белорусская сторона уже подготовила и передала на рассмотрение австрийской ряд проектов.

Владимир Гусаков отметил то, что президент Австрийской академии наук Антон Цайлингер входит в число иностранных членов НАН Беларуси. "Поэтому наши отношения являются во многом примером взаимодействия, у нас есть полное взаимопонимание", - подчеркнул он.-0-