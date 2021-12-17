Академия авиации приглашает поучаствовать в проекте "Курсант БГАА на один день"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская государственная академия авиации приглашает учащихся 9-11-х классов школ, гимназий, лицеев или студентов колледжей принять участие в проекте "Курсант БГАА на один день". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-служба БГАА.

Желающим предлагают на день окунуться в насыщенную жизнь курсанта. В программе - лекции специалистов авиации, тематические мастер-классы, интеллектуальные игры и интерактивные площадки. Есть шанс выиграть экскурсию на авиационные предприятия.

Чтобы поучаствовать в проекте, нужно отправить заявку и мотивационное письмо до 23 декабря.-0-