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13 ноября 2021, 10:01

Академия МВД Беларуси участвует в конференции ассоциации полицейских академий в Турции

Фото Академии МВД
Фото Академии МВД

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции с 11 по 14 ноября проходит десятая ежегодная конференция Международной ассоциации полицейских академий (INTERPA) "Влияние пандемии COVID-19 на работу полиции в целом и полицейское образование в частности". На международном форуме представлена и Академия МВД Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в учебном заведении.

Также в эти дни запланированы еще два мероприятия: 10-е заседание генерального совета и 20-е заседание исполнительного комитета.

Международная ассоциация полицейских академий учреждена 2 июля 2011 года в Стамбуле при участии представителей 24 учреждений образования правоохранительного профиля из 22 стран. Полицейские учреждения образования стран-участниц подписали протокол об учреждении Международной ассоциации полицейских академий на основе взаимности и равенства для эффективного обучения, основанного на партнерстве полицейских учреждений высшего образования.

INTERPA объединяет 76 правоохранительных учреждений образования из 59 государств. Вот уже 10 лет в деятельности ассоциации участвует Академия МВД Беларуси.

В целях ассоциации - максимальное сотрудничество и координация деятельности участников в сфере подготовки полицейских посредством оптимизации ресурсов и обмена передовым практическим и научно-исследовательским опытом, создание условий для осуществления программ обмена в области обучения для руководителей, преподавателей, сотрудников и студентов (курсантов), расширение возможностей сотрудничества для руководителей высшего звена посредством реализации совместных программ.-0-

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