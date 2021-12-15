Академия МВД и Университет общественной безопасности Узбекистана подписали план сотрудничества на 2022 год

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия Министерства внутренних дел Беларуси и Университет общественной безопасности Узбекистана подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 год. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

"В Беларуси с рабочим визитом находится делегация Национальной гвардии Узбекистана во главе с командующим генерал-майором Рустамом Джураевым. В первый день визита подписан План практических мероприятий сотрудничества между Национальной гвардией Узбекистана и Министерством внутренних дел Беларуси, - рассказали в МВД. - Белорусская сторона подготовила для гостей насыщенную рабочую программу, и за эти дни делегация уже провела ряд полезных и продуктивных встреч. Сегодня гостей принимал столичный милицейский вуз".

В Международном учебном центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми прошла встреча руководства милицейского вуза во главе с начальником генерал-майором милиции Александром Васильевым с иностранной делегацией - начальником Университета общественной безопасности Республики Узбекистан полковником Мирзаюсупом Рустамбаевым и начальником управления Национальной гвардии Республики Узбекистан по Бухарской области полковником Бахтиером Саиджановым.

Отдельным блоком для гостей продемонстрировали возможности Международного учебного центра. К слову, наряду с обучением слушателей новейшим методам управления, способам и средствам противодействия криминальной деятельности, связанной с миграцией и торговлей людьми, МУЦ участвует в развитии транснационального и ведомственного сотрудничества, обобщает и распространяет передовой опыт правоприменительной практики.

Здесь проводятся курсы повышения квалификации, семинары и другие образовательные мероприятия. Подготовку проходят специалисты из Беларуси и зарубежных стран, а опытом и знаниями делятся международные эксперты. Образовательный процесс обеспечивают ведущие специалисты Академии МВД, а также работники специализированных подразделений МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Государственного пограничного комитета, Следственного комитета, Комитета госконтроля и других белорусских ведомств.

Итогом встречи стало подписание Плана двустороннего сотрудничества на 2022 год между Академией Министерства внутренних дел Беларуси и Университетом общественной безопасности Узбекистана.-0-