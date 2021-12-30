Академия МВД поздравила воспитанников детского дома №3 столицы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия МВД продолжает принимать участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети". Руководство и представители Союза женщин милицейской альма-матер поздравили воспитанников детского дома №3 столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

Подарки от Деда Мороза и Снегурочки за отгаданные загадки и подготовленные стихотворения получили все дети. Всего в детском доме проживают 56 воспитанников с особенностями психофизического развития.

"Детский праздник удался. Улыбки, радость, громкие крики, аплодисменты и слова благодарности - такой бурной ответной реакцией одарили нас ребята. Самое главное для нас - детские улыбки. Ребята увидели настоящего Деда Мороза и Снегурочку, получили подарки. У них останутся яркие воспоминания, - рассказал начальник Академии МВД Александр Васильев. - Очень важно, чтобы ребята видели в сотрудниках органов внутренних дел не только защитников, но и друзей. Дружеские отношения дарят тепло и заботу, которых не хватает этим детям".

Фото amia.by

"Подарить каждому ребенку радость, чудо и волшебство в новогоднее время - одна из главных миссий Союза женщин, - поделилась председатель первички Белорусского союза женщин академии полковник милиции Елена Котенко. - Подарив свое тепло и заботу детям, мы сможем воспитать добрых и законопослушных граждан".-0-