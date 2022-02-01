1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия МВД проведет 5 февраля день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в милицейском вузе.

"Гостям расскажут и наглядно покажут работу правоохранителей, а руководство вуза, представители приемной комиссии и курсанты подробно ответят на вопросы абитуриентов о порядке поступления, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Свои точки на внутренней территории академии развернут представители Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Госавтоинспекции и ОМОН", - рассказали в академии.

Посетителей академии подробно познакомят с особенностями обучения на факультетах в дневной и заочной форме. Кафедры представят экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Желающие смогут проверить себя на знание правил дорожного движения, а тем, кто дружит со спортом, придется по душе выступление команды по рукопашному бою. Пройдут экскурсии по учебным аудиториям и полигонам, стрелковому тиру и спортивным залам.

Отдельно будут представлены образцы форменного обмундирования. Все желающие смогут сделать фотоснимки на память.-0-