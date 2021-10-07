Академия МВД проведет 9 октября день открытых дверей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД 9 октября состоится день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

Посетить мероприятие смогут все заинтересованные учащиеся школ, лицеев и гимназий, учреждений среднего специального образования, суворовцы, военнослужащие срочной службы, а также родители и педагоги. Мероприятие обещает быть увлекательным и интерактивным, а программа - насыщенной. Для посетителей выставочные экспозиции представят Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз и ГАИ.

"В стенах милицейской альма-матер гостям расскажут о работе оперативника, следователя, эксперта-криминалиста, участкового инспектора, сотрудника Госавтоинспекции и других специалистов правоохранительных органов. Перед собравшимися выступят руководители Академии МВД, представители приемной комиссии и расскажут о специфике вступительной кампании этого года, о количестве мест, о том, планируется ли прием девушек в академию, как обеспечиваются курсанты общежитиями и питанием, какое у них денежное довольствие (стипендии), строгий ли отбор в вуз и о многом другом", - отметили в академии.

На мероприятии посетителей подробно познакомят с особенностями обучения на факультетах в дневной и заочной формах. Кафедры представят экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота. Пройдут экскурсии по учебным аудиториям, стрелковому тиру и спортивным залам.-0-