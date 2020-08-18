Академия управления: абитуриенты показали высокий уровень подготовки

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте подвели итоги приемной кампании 2020 года в онлайн-формате. В этом году на первый курс для получения первого высшего образования зачислено 180 человек. Более 70% абитуриентов представляют регионы страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

"Абитуриенты показали высокий уровень подготовки. Проходной балл на все специальности бюджетной формы обучения составил свыше 330. На дневную форму на платной основе зачислены более 50% абитуриентов, набравших свыше 300 баллов", - подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии Академии управления Александр Гурин.

Спрос на специальности Академии управления в последние годы возрастает. "Уникальность подготовки заключается в том, что все три специальности, которые осваивают студенты ("государственное управление и право", "государственное управление и экономика" и "управление информационными ресурсами"), не имеют аналогов в других учреждениях высшего образования, и каждая из них является комплексной. То есть одновременно с приобретением востребованной квалификации ("юрист", "экономист-менеджер", "менеджер-экономист информационных систем") выпускники получают знания, умения и навыки в области теории и практики управления, изучают несколько иностранных языков, проходят практику на базе органов государственного управления, ведущих предприятий и организаций, компаний - резидентов Парка высоких технологий. Поэтому востребованность специальностей Академии управления легко прогнозируема", - рассказал ректор Академии управления Геннадий Пальчик.

По его словам, который год проходные баллы бьют рекорды прошлых лет, независимо от бюджетной либо платной форм обучения. Проходные баллы 2020-го: на специальность "государственное управление и право" - 350 и 328 соответственно, "государственное управление и экономика" - 336 и 269, "управление информационными ресурсами" - 344 и 281.

Среди зачисленных много тех, кто уже добился успеха при получении базового среднего образования. Это 76 человек, закончивших школу с золотой и серебряной медалями, 10 - со стобалльными сертификатами по предметам ЦТ, 15 представили аттестаты со средним баллом 10, три абитуриента - победители республиканских олимпиад, также среди абитуриентов 79 выпускников лицеев и гимназий.

Ректор заверил, что всем нуждающимся в общежитии будут предоставлены места. "У нас созданы соответствующие условия для проживания. Мы учитываем пожелания тех, кто хочет жить вместе. Все это делается, чтобы создать комфортную обстановку не только в учебе, но и проживании, общении и знакомстве", - сказал Геннадий Пальчик.

В Академии управления также реализуется программа второго высшего образования заочной формы обучения по двум специальностям - "государственное управление и право" и "государственное управление и экономика". Осуществляется подготовка по четырем специальностям второй ступени высшего образования (магистратура) - "государственное управление", "государственное управление и право", "государственное управление и экономика" и "менеджмент", спрос на которые стабильно высок.

Особенностью приемной кампании 2020 года стал набор на специальности второго высшего образования и магистратуры в соответствии с государственным заказом.

Академия управления продолжает и набор слушателей в Институт государственной службы на такие специальности переподготовки на платной основе, как "государственное и местное управление", "государственное управление и идеология", "государственное управление национальной экономикой", "государственное управление социальной сферой", "управление персоналом", "международные отношения", "международный маркетинг" и "экономика и управление на предприятии промышленности".

Академия управления при Президенте входит в число самых престижных учебных заведений Беларуси и занимает ведущее место в подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководящих кадров. Ежегодно обучение здесь проходят около 9 тыс. человек. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран.-0-