ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 августа 2020
Минск Сплошная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:58 Международная федерация дзюдо установила правила участия в соревнованиях после возобновления сезона Спорт
18:46 Атомная генерация позволяет Украине удерживать низкие тарифы для потребителей - эксперт В мире
18:42 ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг на площади Ленина в Могилеве Регионы
18:26 Академия управления: абитуриенты показали высокий уровень подготовки Общество
18:18 Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Николая Губенко Президент
18:15 Детская кофейня в стилистике мультфильма МЧС открылась в Речице Регионы
18:02 Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на форуме "Армия-2020" Общество
17:59 Минобороны: зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке Общество
17:46 Карпенко: не стоит втягивать детей в политические игры взрослых Общество
17:37 Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном по ситуации в Беларуси Президент
17:34 Ливанские следователи выдали ордер на арест директора порта Бейрута В мире
17:29 МВД: мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку Общество
17:21 "Не нагнетание обстановки" - Лукашенко подтверждает озабоченность ситуацией вдоль западных границ Беларуси Президент
17:19 При пожаре в яслях-саду в Минске эвакуированы 74 воспитанника и 20 сотрудников Происшествия
17:17 В Минской области к севу озимых зерновых приступят 1 сентября Регионы
17:17 Макей и Мезенцев обсудили ситуацию в Беларуси, проведение Форума регионов и работу интеграционных структур Политика
17:13 От разрыва с Россией до вхождения в ЕС и НАТО - Лукашенко отмечает полную несостоятельность оппозиционной программы Президент
17:03 Головченко: все предприятия работают, на некоторых есть группы протестующих Экономика
16:55 Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями Президент
16:53 Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в Гомеле Происшествия
16:47 В Жлобинском районе в карьере утонула женщина Происшествия
16:38 Минюст: оскорбления в мессенджерах и интернете могут служить доказательством в суде Общество
16:27 Задолженность по зарплате на "Сивельге" ликвидирована Экономика
16:25 Минобороны: выполняются плановые полеты авиации по охране госграницы Общество
16:18 Аграрии Минской области рассчитывают завершить уборочную до конца недели Регионы
16:18 ВОЗ призывает к повсеместной вакцинации против гриппа В мире
16:12 Правительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения Экономика
16:11 Детские сады Минской области в новом учебном году планируют принять 63,5 тыс. воспитанников Регионы
16:10 Экспорт промышленных и потребительских товаров через БУТБ в январе-июле вырос на 34% Экономика
15:58 Электронный обмен таможенными документами с БЖД планируют ввести по всей Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
Общество
18 августа 2020, 18:26

Академия управления: абитуриенты показали высокий уровень подготовки

Геннадий Пальчик. Фото Академии управления
Геннадий Пальчик. Фото Академии управления
Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
Итоги приемной кампании подведены в университете МЧС
Университеты Пинска и Барановичей назвали самые популярные у абитуриентов специальности

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте подвели итоги приемной кампании 2020 года в онлайн-формате. В этом году на первый курс для получения первого высшего образования зачислено 180 человек. Более 70% абитуриентов представляют регионы страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

"Абитуриенты показали высокий уровень подготовки. Проходной балл на все специальности бюджетной формы обучения составил свыше 330. На дневную форму на платной основе зачислены более 50% абитуриентов, набравших свыше 300 баллов", - подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии Академии управления Александр Гурин.

Спрос на специальности Академии управления в последние годы возрастает. "Уникальность подготовки заключается в том, что все три специальности, которые осваивают студенты ("государственное управление и право", "государственное управление и экономика" и "управление информационными ресурсами"), не имеют аналогов в других учреждениях высшего образования, и каждая из них является комплексной. То есть одновременно с приобретением востребованной квалификации ("юрист", "экономист-менеджер", "менеджер-экономист информационных систем") выпускники получают знания, умения и навыки в области теории и практики управления, изучают несколько иностранных языков, проходят практику на базе органов государственного управления, ведущих предприятий и организаций, компаний - резидентов Парка высоких технологий. Поэтому востребованность специальностей Академии управления легко прогнозируема", - рассказал ректор Академии управления Геннадий Пальчик.

По его словам, который год проходные баллы бьют рекорды прошлых лет, независимо от бюджетной либо платной форм обучения. Проходные баллы 2020-го: на специальность "государственное управление и право" - 350 и 328 соответственно, "государственное управление и экономика" - 336 и 269, "управление информационными ресурсами" - 344 и 281.

Среди зачисленных много тех, кто уже добился успеха при получении базового среднего образования. Это 76 человек, закончивших школу с золотой и серебряной медалями, 10 - со стобалльными сертификатами по предметам ЦТ, 15 представили аттестаты со средним баллом 10, три абитуриента - победители республиканских олимпиад, также среди абитуриентов 79 выпускников лицеев и гимназий.

Ректор заверил, что всем нуждающимся в общежитии будут предоставлены места. "У нас созданы соответствующие условия для проживания. Мы учитываем пожелания тех, кто хочет жить вместе. Все это делается, чтобы создать комфортную обстановку не только в учебе, но и проживании, общении и знакомстве", - сказал Геннадий Пальчик.

В Академии управления также реализуется программа второго высшего образования заочной формы обучения по двум специальностям - "государственное управление и право" и "государственное управление и экономика". Осуществляется подготовка по четырем специальностям второй ступени высшего образования (магистратура) - "государственное управление", "государственное управление и право", "государственное управление и экономика" и "менеджмент", спрос на которые стабильно высок.

Особенностью приемной кампании 2020 года стал набор на специальности второго высшего образования и магистратуры в соответствии с государственным заказом.

Академия управления продолжает и набор слушателей в Институт государственной службы на такие специальности переподготовки на платной основе, как "государственное и местное управление", "государственное управление и идеология", "государственное управление национальной экономикой", "государственное управление социальной сферой", "управление персоналом", "международные отношения", "международный маркетинг" и "экономика и управление на предприятии промышленности".

Академия управления при Президенте входит в число самых престижных учебных заведений Беларуси и занимает ведущее место в подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководящих кадров. Ежегодно обучение здесь проходят около 9 тыс. человек. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
абитуриенты вступительная кампания вузы образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на форуме "Армия-2020"
Фото из архива Минобороны: зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: не стоит втягивать детей в политические игры взрослых
Фото из архива МВД: мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку
Фото из архива Минюст: оскорбления в мессенджерах и интернете могут служить доказательством в суде
Фото из архива Минобороны: выполняются плановые полеты авиации по охране госграницы
Главное
Во время совещания Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями
Головченко: все предприятия работают, на некоторых есть группы протестующих
В Беларуси осталось убрать 12,1% площадей зерновых
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19
Топ-новости
От разрыва с Россией до вхождения в ЕС и НАТО - Лукашенко отмечает полную несостоятельность оппозиционной программы
МВД: зачастую сведения о пропавших с 9 по 13 августа гражданах оказываются недостоверными
Правительство ждет от Минэкономики предложений по повышению эффективности импортозамещения
Макей обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Беларуси и взаимодействие с ЕС и ОБСЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг на площади Ленина в Могилеве
Карпенко: не стоит втягивать детей в политические игры взрослых
Минюст: оскорбления в мессенджерах и интернете могут служить доказательством в суде
Путин подчеркивает недопустимость внешнего давления на руководство Беларуси
Более 200 образцов продукции военного назначения представит Беларусь на форуме "Армия-2020"
В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования
МВД: мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку
Минобороны: зарубежным партнерам доведена информация о внутренней и внешней политобстановке
Лискович: несоблюдение законов чревато, неприемлемо для общества
Минобороны: выполняются плановые полеты авиации по охране госграницы
Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.