Академия управления готовит штучных специалистов - Пальчик

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси готовит штучных специалистов в области экономики, права и IT-сферы, заявил журналистам ректор Геннадий Пальчик, комментируя итоги зачисления абитуриентов в Институт управленческих кадров, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в Институт управленческих кадров на первый курс для получения первого высшего образования зачислено 180 человек (из них 76% абитуриентов из регионов страны).

"Академия готовит, образно говоря, штучных специалистов: на бюджет зачислены лишь 50 правовиков-управленцев и всего по 25 экономистов и айтишников в управленческой сфере. Проходные баллы традиционно высоки, независимо от бюджетной либо платной форм обучения: в 2019 году на специальность "государственное управление и право" - 348 и 325 соответственно, "государственное управление и экономика" - 338 и 245, "управление информационными ресурсами" - 341 и 264 балла", - рассказал Геннадий Пальчик.

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