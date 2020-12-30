Академия управления и Институт пограничной службы подписали соглашение о сотрудничестве

Во время подписания. Фото пресс-службы Академии управления

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Институт пограничной службы подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-центре академии.

Церемония прошла в Институте пограничной службы. Свои подписи под документом поставили ректор академии Вячеслав Данилович и начальник института Сергей Жилинский.

Стороны рассчитывают на сближение образовательного процесса и научной деятельности с практикой, реализацию инновационного, практико-ориентированного обучения студентов, курсантов и слушателей с привлечением ведущих специалистов и ученых.

Ректор Академии управления Вячеслав Данилович отметил, что подписание соглашения о сотрудничестве свидетельствует о взаимной готовности к выполнению поставленных главой государства задач по подготовке высококвалифицированных управленческих кадров.

Кроме того, заключение соглашения преследует несколько важных целей. Во-первых, это активное развитие сотрудничества в сфере образования, реализации совместных образовательных программ и оптимизации управленческих процессов. Во-вторых, перспективным направлением взаимодействия станет организация взаимных стажировок профессорско-преподавательского состава. В-третьих, это успешное развитие научного сотрудничества в сфере государственного управления, идеологии белорусского государства.

Начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский отметил, что между учреждениями образования всегда были партнерские отношения в сфере подготовки управленческих кадров. Широкая практическая и инновационная направленность, современные технологии, которые используют Институт пограничной службы и Академия управления, позволяют уверенно идти в ногу со временем. -0-