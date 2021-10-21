Академия управления и ОАО "Гомсельмаш" подписали договор о взаимодействии

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и ОАО "Гомсельмаш" подписали договор о взаимодействии, сообщили БЕЛТА в пресс-центре академии.

Представители Академии управления во главе с ректором Вячеславом Даниловичем посетили ОАО "Гомсельмаш". В ходе визита состоялась встреча с генеральным директором предприятия Александром Новиковым, были обсуждены конкретные направления взаимодействия в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров. Представители Академии управления ознакомились с историей завода, посетили музей Трудовой славы, выставку техники и производство.

В результате встречи подписан договор о взаимодействии при подготовке специалистов.

"Стороны ориентируются на совместную работу по следующим направлениям: научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки, переподготовки, стажировки и повышения квалификации кадров в сфере управления; развитие сотрудничества в области подготовки, переподготовки, стажировки и повышения квалификации кадров в сфере управления; привлечение профессорско-преподавательского состава Академии управления к участию в проведении мероприятий, организуемых "Гомсельмашем", а также поиск экспертов и партнеров для реализации совместных мероприятий", - отметили в пресс-центре.-0-