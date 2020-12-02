Академия управления и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси и Университет гражданской защиты МЧС подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Церемония прошла в Университете гражданской защиты. В ней принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, а свои подписи под документом поставили ректор академии Вячеслав Данилович и начальник университета МЧС Иван Полевода.

Документ предусматривает организацию взаимовыгодного сотрудничества в образовательной, научной и других областях с целью подготовки профессиональных управленческих кадров, переподготовки и повышения квалификации специалистов. Подписанное соглашение даст новый виток двустороннему взаимодействию вузов по подготовке не только работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, но и руководителей различных уровней республиканских органов государственного управления.

"Нам сегодня очень важно сотрудничество с Академией управления по многим направлениям. Без подготовленных кадров сложно решать задачи, которые возложены на МЧС", - отметил Владимир Ващенко.

"Мы открыты любому сотрудничеству, а когда оно становится традиционным - приятно вдвойне. Рады делиться со спасателями нашими новыми наработками в идеологической сфере", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

В пресс-службе напомнили, взаимодействие Министерства по чрезвычайным ситуациям и Академии управления при Президенте Беларуси ведется с 2015 года. За этот период переподготовку в рамках государственного заказа на базе академии прошли 238 специалистов ОПЧС из числа руководящих кадров, продолжают обучение 19 работников. Стоит отметить, что еще более 30 специалистов МЧС ежегодно проходят повышение квалификации на ее базе", - добавили в ведомстве.-0-

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