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21 октября 2019, 18:13

Академия управления на научной конференции предложит инициативы по совершенствованию госслужбы

Фото из архива
Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси на международной конференции в Минске предложит экспертам обсудить инициативы по совершенствованию института государственной службы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила проректор по научно-методической работе вуза Наталья Бондаренко.

Академия управления 22-23 октября проведет совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы и Советом Европы международную научно-практическую конференцию "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития". "На это мероприятие Академия управления выходит с инициативами по совершенствованию института государственной службы. Мы также рассчитываем получить актуальную информацию о передовом международном опыте. Ожидаем, что это поможет не только в подготовке закона о госслужбе, но и в принципе в развитии ее института", - сказала Наталья Бондаренко.

"Стоит задача сохранить самобытность отечественной модели государственной службы, используя при этом зарубежный опыт. Мы намерены почерпнуть все лучшее, избежать ошибок, которые в свое время сделали в других странах", - добавила проректор.

Конференция вызвала большой интерес среди органов государственного управления. На нее зарегистрировалось более 70 представителей министерств и ведомств. Соберутся в белорусской столице и представители международных организаций, а также около 50 зарубежных экспертов из 20 стран мира. "Некоторые гости приезжают к нам впервые. Мы рассчитываем, что конференция станет площадкой, где мы обсудим все интересующие вопросы, наладим дополнительные контакты", - отметила Наталья Бондаренко. Во время пленарного заседания и тематических сессий участники смогут ознакомиться с международным опытом модернизации государственной службы, обсудить проблемные вопросы и возможные варианты их решения, представить рекомендации по совершенствованию и комплексному правовому регулированию государственной службы.-0-

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