Академия управления следует современному тренду "Образование через всю жизнь" - Ящук

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте следует современному тренду "Образование через всю жизнь", заявила на открытии проекта "Осенняя школа управления. Лестница успеха" директор Института управленческих кадров Анна Ящук, сообщили БЕЛТА в пресс-центре учебного учреждения.

"Сегодня стартовал четвертый сезон проекта "Осенняя школа управления. Лестница успеха". В этом году повышенный спрос - конкурс составил 3,5 человека на место. Ежегодно в Академию управления поступают лучшие студенты со всей страны, что подтверждается высокими проходными баллами", - подчеркнула директор Института управленческих кадров.

Анна Ящук пожелала участникам проекта успехов. "Уверена, что эти три дня будут для вас незабываемыми, эффективными и продуктивными", - добавила она.

Проект "Осенняя школа управления. Лестница успеха" пройдет 2-4 ноября, в нем примут участие 36 старшеклассников из разных регионов Беларуси. Школьников ждет насыщенная программа. Обращаясь к будущим абитуриентам, организаторы проекта рассказали, что запланированы различные мастер-классы, тренинги, лекции и семинары с ведущими практиками, посещение Белтелерадиокомпании, Центра информационно-коммуникационных технологий. Ребята смогут погрузиться в образовательный процесс и почувствовать себя настоящими студентами. По завершении проекта ректор Академии управления Вячеслав Данилович в торжественной обстановке вручит сертификаты участника.

Впервые проект стартовал в 2017 году. За это время в нем приняли участие более 100 старшеклассников. Организаторами проекта выступают Институт управленческих кадров и пресс-центр Академии управления при Президенте.-0-