Академия управления за 30 лет подготовила более 95 тыс. специалистов

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия управления при Президенте Беларуси за 30 лет подготовила более 95 тыс. специалистов, сообщил сегодня журналистам ректор Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего мне бы хотелось отметить и подчеркнуть, что за 30 лет - сколько существует Академия управления при Президенте Беларуси в ее стенах подготовлено более 95 тыс. специалистов, - сказал Вячеслав Данилович. - Ежегодно в наших стенах проходят подготовку и обучение более 2 тыс. руководителей и специалистов государственных органов и организаций. 70% действующего правительства Беларуси - это выпускники Академии управления, и мы этим, безусловно, гордимся".

По словам ректора, на сегодняшний день деятельность Академии управления идет по трем основным направлениям. "Это Институт управленческих кадров, на базе которого проходят обучение студенты. На сегодняшний день их у нас насчитывается 3014. Институт государственной службы, в рамках которого проходят подготовку слушатели. Их у нас насчитывается 2403. Также в стенах Академии управления готовятся на сегодняшний день 208 магистрантов, 121 аспирант и докторант. И третье направление деятельности - это Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления, то есть научно-исследовательская составляющая. Как видите, деятельность достаточно обширная", - отметил он.

Всего в Академии управления ведется подготовка специалистов по 21 специальности. "Если мы говорим об Институте управленческих кадров, то традиционно специальности, по которым у нас готовятся студенты, входят в топ-10 специальностей среди вузов Беларуси. То есть имеют высокие проходные баллы", - подчеркнул Вячеслав Данилович.

Ректор уверен, все те достижения, которыми может гордиться Академия управления, стали возможными, благодаря ее коллективу. "Тем людям, которые работают в стенах Академии управления. И на сегодняшний день у нас 686 сотрудников, из них 291 - это профессорско-преподавательский состав. В целом у нас сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, который позволяет решать поставленные перед Академией управления задачи, - добавил он. - Хотелось бы подчеркнуть, что в основу учебно-воспитательных процессов нашей академии положен постулат высококачественной научно-обоснованной подготовки высококвалифицированных управленцев, настоящих государственников, патриотов своего отечества, которые чувствуют ответственность за судьбу Родины и всего белорусского народа".-0-