Академия управления запустит образовательный проект для старшеклассников

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте 2 ноября стартует проект "Осенняя школа управления. Лестница успеха", ставший уже традиционным. К участию приглашаются учащиеся 11 классов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре учебного учреждения.

Проект призван популяризировать образовательную деятельность академии, ее специальности, помочь абитуриентам при выборе будущей профессии. "Образовательная программа осенней школы управления направлена на отбор и продвижение талантливых молодых людей", - добавили в пресс-центре вуза.

Во время проекта учащимся выдаются временные студенческие билеты, предоставляется возможность почувствовать себя полноценными студентами и стать участниками лекций и мастер-классов под руководством преподавателей Академии управления. По завершению проекта проходит вручение сертификатов участника.

Впервые проект стартовал в 2017 году. За это время в нем приняли участие более 100 старшеклассников. Чтобы попасть в осеннюю школу, молодым людям необходимо заполнить анкету и написать письмо о том, почему они хотят стать студентами академии.

Организаторами проекта выступают Институт управленческих кадров и пресс-центр Академии управления.-0-