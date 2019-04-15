Академик Анатолий Рубинов отмечает 80-летие

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физику, академику НАН Беларуси, государственному деятелю Анатолию Рубинову сегодня исполняется 80 лет.

Анатолий Николаевич Рубинов родился 15 апреля 1939 года в Могилеве. Окончив в 1961 году Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина, он начал научную карьеру в Институте физики Академии наук БССР, где впоследствии работал более 40 лет. В 1965-м Анатолий Рубинов защитил кандидатскую диссертацию. В возрасте 33 лет он удостоился Государственной премии СССР (1972) за цикл работ по исследованию явления оптической генерации в растворах сложных органических соединений и созданию на их основе нового типа лазера. В том же 1972 году Анатолий Рубинов стал доктором наук, спустя восемь лет ему было присвоено ученое звание профессора.

Анатолий Рубинов прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе Института физики Национальной академии наук Беларуси. В 1984 году он стал член-корреспондентом, а в 1991 году - академиком НАН Беларуси.

Анатолий Николаевич Рубинов внес огромный вклад в подготовку научных кадров высшей квалификации. Под его началом защитились более 30 кандидатов и докторов наук.

С 2009 года академик является членом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, которую он возглавлял с 2002 по 2006 год.

Анатолию Рубинову принадлежат свыше 300 научных работ в области лазерной физики и спектроскопии сложных органических соединений. Он также является автором 4 монографий и 65 изобретений. Под руководством академика разработаны оригинальные лазерные приборы, отмеченные дипломами и медалями ВДНХ и удостоенные золотой медали Международной Лейпцигской ярмарки.

Анатолий Рубинов хорошо известен в Беларуси и как государственный деятель. С 2006 по 2008 год он занимал пост первого заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь. В октябре 2008 года был избран членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва от города Минска, вскоре после этого - заместителем председателя Совета Республики, а в 2010 году - председателем Совета Республики. Спустя два года Анатолия Рубинова избрали Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва.

Анатолий Николаевич Рубинов является заслуженным деятелем науки БССР (1980), лауреатом Государственной премии Республики Беларусь (1994). Он награжден многими орденами и медалями, среди них - орден Отечества III степени, орден Франциска Скорины, орден "Содружество" и другие.-0-