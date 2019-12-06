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06 декабря 2019, 13:51

Актеры минского инклюзив-театра пригласили на свой спектакль голливудских артистов

17 декабря в ДК МАЗа семейный инклюзив-театр "i" покажет свою самую популярную постановку "Восемь чувств, или Рождение человека". На прошлый показ в ноябре спектакль собрал полный зал на 1000 человек, и в этот раз артисты снова готовятся выступить перед внушительной публикой — пригласили даже звезд Голливуда, России и Беларуси. Ирина Горбачева, Анна Хитрик и Павел Харланчук уже откликнулись на приглашения!

В начале декабря в театре традиционно опрашивали детей о том, что они хотели бы получить к Новому году, и многие из них сказали, что мечтают встретиться со своими кумирами, чтобы те дали им советы по актерскому мастерству. Преподаватели были так растроганы, что решили помочь ребятам позвать любимых артистов на спектакль. "Пригласительными" для кумиров стали фотографии их портретов рядом с детьми-актерами. Воспитанники инклюзив-театра, в том числе дети с аутизмом, таким образом выразили свое уважение к успешным артистам и подчеркнули, что будут счастливы видеть их на представлении 17 декабря. Особенно на сцене.

Среди приглашенных на спектакль кумиров — как американские и российские, так и белорусские актеры. В фотосессии заочно поучаствовали Антонио Бандерас, Том Круз, Стивен Фрай, Рената Литвинова, Ирина Горбачева, Анна Хитрик, Павел Харланчук и Андрей Скороход. Снимал для проекта белорусский фотограф Роман Стрига. Актеры театра обратились к знаменитостям в Instagram и Facebook, отметив их в публикациях.

"Наши воспитанники очень ответственно готовятся к показу "Восьми чувств" 17 декабря, — рассказывает руководитель семейного инклюзив-театра "і" Ирина Пушкарева. — Предновогодние дни — особенно волшебное время, когда сбываются даже невероятные желания. А заветная мечта всех наших актеров — чтобы их творчество видели и оценивали, причем не только кумиры. Поэтому 17 декабря мы с детками будем рады встретить каждого заинтересованного зрителя в ДК МАЗа и сделаем все, чтобы его порадовать".

В спектакле "Восемь чувств, или Рождение человека" играет около 80 актеров – в шесть раз больше, чем в "Чайке", в четыре раза больше, чем в классической белорусской "Павлинке". Главные герои спектакля "Восемь чувств, или Рождение человека" — противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Билеты на постановку можно купить на bycard.by

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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