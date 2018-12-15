Активисты БРСМ и политологи обсудили подготовку к празднованию 100-летия комсомола Беларуси

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к празднованию в 2020 году 100-летия комсомола Беларуси обсудили активисты Белорусского республиканского союза молодежи, ветераны комсомольского движения и политологи на молодежном форуме "БССР - фундамент современной Беларуси", сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Мероприятие было приурочено к двум знаменательным событиям - 100-летию ВЛКСМ и вековому юбилею современной белорусской государственности. Состоялись дискуссия о путях развития белорусской государственности в ХХ веке, встреча с авторским коллективом масштабного издания "В ритме летящих лет… Очерки истории комсомола Беларуси", автограф-сессия. Проведена историческая реконструкция организационного собрания, во время которого был создан Минский городской комитет комсомола.

Участие в форуме приняли лидеры и активисты союза, ветераны комсомола, историки, политологи.-0-