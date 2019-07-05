Активисты БРСМ помогают спасателям патрулировать зоны отдыха

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные отряды охраны правопорядка Белорусского республиканского союза молодежи помогают МЧС и ОСВОД проводить мониторинги зон отдыха во время республиканской акции "Летний патруль", сообщил корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба МООП БРСМ Сергей Таболич.
"Акция стартовала 1 июня. В ней участвуют молодежные отряды охраны правопорядка БРСМ. Задача ребят совместно с МЧС и ОСВОД провести профилактическую и информационную работу среди населения на территориях, прилегающих к рекам и озерам. Все бойцы МООП обучены правилам оказания первой медицинской помощи терпящему бедствие на воде. Совместно мы уже провели 316 рейдов", - рассказал Сергей Таболич.
По его словам, акция будет проходить до конца лета. "Мы ежедневно патрулируем акватории водоемов. При этом особый акцент делаем, конечно, на выходные, когда у воды отдыхает максимальное количество белорусов. На особом контроле - профилактическая работа с родителями, чтобы они не оставляли детей без присмотра. Наша главная задача - свести к минимуму, а в идеале исключить несчастные случаи на воде", - отметил командир штаба.
Сергей Таболич подчеркнул, что в жаркую погоду каждый должен более бережно относиться к своему здоровью и не забывать о правилах безопасности при купании в водоемах. Бойцы МООП разрабатывают промопродукцию и раздают на пляжах тематические листовки.-0-
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