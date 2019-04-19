Активисты БРСМ в Минске во время субботника будут благоустраивать остров Комсомольцев

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ и ветераны молодежного движения будут трудиться на республиканском субботнике в единой команде, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Юлия Зинкевич.

К примеру, в Гродно актив союза молодежи будет работать на благоустройстве мемориального комплекса "Курган Славы", памятника воинам-пограничникам, лесного массива в районе микрорайона Вишневец, в Бресте - на территории детской больницы по улице Кижеватова, в Пинске - на мемориальном комплексе "Партизаны Полесья". В Барановичах экологические работы во время субботника пройдут на территории мемориального комплекса "Урочище Гай". В Могилеве молодежь БРСМ благоустроит памятники "Детям войны", неизвестным солдатам, совместно с пограничниками приведет в порядок воинские захоронения Пашковского кладбища.

Молодежь Минской области займется уборкой мусора и облагораживанием территории борисовских "Батарей", в Солигорске в районе "Тропы здоровья" в лесопарковой зоне состоится командное экологическое соревнование "Чистые игры" по сбору и разделу мусора для дальнейшей переработки. Аллеи семейных деревьев будут высажены 20 апреля в парке Тысячелетия и на улице Воинов-интернационалистов в Витебске, Парке культуры и отдыха "Победа" в Мозыре в Гомельской области, Логойском, Узденском, Несвижском и Копыльском районах Минской области, Московском районе Минска, рассказала Юлия Зинкевич.

Одной их центральных площадок молодежной заботы станет остров Комсомольцев в белоруской столице. "Трудовая молодежная акция "#ЗаДело" в этом историческом месте объединит молодежь во главе с лидером БРСМ, первым секретарем Центрального комитета Дмитрием Воронюком. Традиционно к молодежному трудовому почину присоединятся ветераны комсомольского движения. Вместе они продолжат начатое дело по созданию на острове открытого креативного пространства "Беларусь - крыніца натхнення". В планах на субботу - благоустройство волейбольной и теннисной площадок, уборка прошлогодней листвы и сухостоя на территории острова", - уточнила секретарь ЦК БРСМ.

Угощение солдатской кашей после трудового дня дополнит впечатления от работы в дружной команде.-0-