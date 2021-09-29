Активисты Grupa Granica предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщество активистов Grupa Granica призвало власти Польши разрешить врачам доступ в районы на границе с Беларусью, где по решению польских властей был введен режим ЧП из-за наплыва мигрантов, сообщает Deutsche Welle.

Grupa Granica предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы на польской границе: условия для беженцев становятся все более критическими в связи с начавшимися ночными заморозками и быстрым приближением зимы.

По словам активистов, если польские власти откажутся предоставить врачам доступ в прилегающие к границе районы, многим мигрантам грозит гибель. В Grupa Granica отметили, что подобная участь уже постигла несколько человек.

Варшава 2 сентября ввела режим чрезвычайного положения в приграничных районах на 30 дней. На территории действия режима временно запрещены массовые мероприятия, находящиеся в общественных местах обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди не могут въехать в них. Польские власти намерены в ближайшее время продлить режим еще на 60 дней.-0-