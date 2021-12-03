Активисты профсоюза медиков Минска подготовили подарки для детей центра медреабилитации

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Молодежного совета отраслевого профсоюза столицы посетили Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

В ходе акции "Твори добро" участники профсоюзного проекта "Кто, если не мы!" по случаю Международного дня инвалидов вместе с волонтерами Белорусского государственного медколледжа организовали для маленьких пациентов развлекательную программу. Человек-паук и панда, которые пришли поиграть с детьми, также подготовили для 60 детей психоневрологического отделения №1 подарки - игрушки и сладости.

Как рассказал председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич, такие акции давно стали традиционными. "Мы хотим напомнить всем, что рядом с нами живут дети с особыми потребностями, которые также нуждаются во внимании и заботе, - сказал он. - Нам очень хотелось подарить детям улыбку и чуточку тепла. Дети должны улыбаться, и мы рады, что у нас есть возможность подарить им маленькую радость".

Минский городской комитет БПРЗ не оставляет без внимания людей с ограниченными возможностями. В медицинских колледжах столицы сегодня обучаются 53 будущих медика с инвалидными категориями. В связи с Международным днем инвалидов и Днем инвалидов Беларуси Президиум Минского горкома БПРЗ решил оказать им материальную помощь.

Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями оказывает своевременную и квалифицированную медицинскую помощь детям Минска в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с психоневрологическими заболеваниями и двигательными нарушениями, которые нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий. На сегодня в трех отделениях центра реабилитацию проходят около 80 пациентов.

С 15 декабря до конца 2021 года профактивисты колледжа на дому в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят с праздниками 16 детей-инвалидов, проживающих в Октябрьском районе Минска. Подарки для ребят, в которых будут игрушки и сладости, уже подготовлены. Без новогодних презентов от Деда Мороза и Снегурочки не останутся также братья и сестры детей, имеющих группу инвалидности.-0-