Активная фаза учения с 120-й механизированной бригадой стартует под Борисовом

4 апреля, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. На 227 общевойсковом полигоне Борисовский сегодня пройдет второй этап тактического учения с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минобороны.

Сегодня завершается тактическое учение с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой, стартовавшее 2 апреля. Отрабатывается подготовка и ведение боевых действий бригадой в оборонительной операции оперативного командования, проверяется готовность воинских частей и подразделений соединения к выполнению задач. Руководитель учения - командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук. Во время активной фазы пройдет боевая стрельба.

Учение проводится в два этапа. На первом основные усилия были сосредоточены на организации оборонительного боя бригады, инженерном оборудовании оборонительных позиций, подготовке личного состава и вооружения к выполнению задач. Сегодня - на втором этапе - основное внимание будет уделено управлению воинскими частями и подразделениями соединения при ведении ими оборонительного боя.

Свыше 1,1 тыс. военнослужащих, до 130 единиц боевой техники, в том числе около 40 танков и 60 БМП принимают участие в учении. Применяются новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники как белорусского, так и российского производства, имеющиеся на вооружении в бригаде: танки Т-72Б3, модернизированные радиорелейные станции Р-409МБ1 "Цитрус", минометный комплекс 2С12Б. Запланировано и использование авиации.

Исходя из стремления к дальнейшему развитию сотрудничества и добрососедства, а также принципов открытости, транспарентности и взаимности, на добровольной основе для наблюдения за тактическим учением приглашены представители из Германии, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии. Также за учением будут наблюдать военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь.-0-