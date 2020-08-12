Активная цветная революция опередила мирные протесты - эксперт

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активная цветная революция опередила мирные протесты. Такое мнение высказал независимый военный эксперт Александр Павловский сегодня в программе "Объективно" в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, активная цветная революция опередила мирные протесты. Она началась еще до того, как закончились выборы. Люди уже вышли с активными агрессивными действиями. Видно, что есть программа, есть режиссеры, которые заранее, еще до окончания выборов, все спланировали и организовали", - уверен Александр Павловский.

По его словам, следом за цветной революцией, как правило, начинается гражданская война, а потом и интервенция. "Мы видим, что некоторые представители западных стран (Польша) и Америки предлагают себя на переговоры, но ведь мы их не просили. Также есть люди, которые приехали на акции из России, Украины, Польши и других стран. Все это делается, чтобы воздействовать на нашу страну. Но у нас нормальное общество, которое имеет свое мнение, культуру, позицию, мы сможем найти решение по мирному урегулированию протестов", - считает эксперт.

Согласен с ним директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин. "Мирный протест - это право, гарантированное Конституцией Беларуси. Но сооружение баррикад, кидание бутылок в представителей власти, провоцирование на столкновение - не мирный протест, а маргинальный подход к демонстрации несогласия. Очевидно, что эти люди имеют подготовку, судя по тому, как они быстро и четко смогли соорудить баррикады, нашли пиротехнику. Налицо акции немирного протеста", - заключил он.-0-