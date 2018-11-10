Активные темпы модернизации системы здравоохранения в 2019 году сохранятся - Минздрав

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по модернизации системы здравоохранения в 2018 году велась очень активно, эти темпы сохранятся и в следующем году. Об этом заявил сегодня заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк на открытии амбулатории в жилом квартале Минска, сообщает БЕЛТА.

Открытие амбулатории в ЖК "Магистр" замминистра назвал знаковым событием для города и одним из этапов общей работы по модернизации всей системы здравоохранения, начатой несколько лет назад. В 2018 году введены в эксплуатацию Лабораторный корпус БГМУ. Врачи теперь работают в удобных и современных поликлиниках и больницах Солигорска, Волковыска, Миор, Бреста, Орши, Гомеля. "Еще рано подводить итоги года, но можно сказать, что темпы модернизации всей системы здравоохранения страны очень активные. Только в этом году для больниц закуплено 5 аппаратов МРТ (в Могилев, Брест, Молодечно, Бобруйск), 12 КТ-аппаратов (в том числе для больниц Бреста, Бобруйска, Орши, Борисова и т.д.), 4 новых ангиографических аппарата работают в РНПЦ "Кардиология", а также в Мозыре и Гродно. Такие же темпы предполагается сохранить и в 2019 году", - сказал Борис Андросюк.

Конкретизируя планы, он сообщил, что в 2019-2022 годах в Минске начнется строительство Республиканского офтальмологического центра инновационных технологий, продолжится строительство новых зданий в Минском научно-практическом центре хирургии, транспланталогии и гематологии, РНПЦ "Кардиология". Будут реконструированы здания 4-й и 5-й столичных больниц, детской инфекционной и некоторых других.

Не останутся без внимания и регионы Беларуси. Будут строиться общежитие для медиков в деревне Лесной Минского района, общежитие на 1030 мест для студентов Гродненского государственного медицинского университета. Начнется возведение детского многопрофильного корпуса, станции переливания крови в Борисове и детской поликлиники в Жодино, а также стройки и реконструкции объектов в Заславле, Солигорске, Осиповичах, Могилеве, Шклове, Островце, Гомеле, Витебске и т.д.

По словам замминистра, в следующем году планируется увеличить средства на расходные материалы. "Предполагаем, что расширение полномочий руководителей учреждений здравоохранения при проведении закупок медицинских изделий поспособствует более оперативному принятию управленческих решений на местах", - отметил он. Вся проводима работа в совокупности будет способствовать созданию условий для качественного и безопасного оказания медицинской помощи населению, раннего выявления заболеваний, обеспечит социальное благополучие населения.

Новая амбулатория открылась сегодня по ул. Академика Высоцкого, 1 в столице. Объект включает детское и взрослое отделения, которые начнут принимать пациентов уже на следующей неделе. "Амбулатория рассчитана на обслуживание населения этого комплекса. Медицинскую помощь тут будут оказывать высококвалифицированные, приветливые и доброжелательные специалисты. Символично, что этот объект сдается тогда, когда на уровне руководства страны, правительства придается новое значение развитию белорусской медицины, образования и науки", - заключил Борис Андросюк.-0-