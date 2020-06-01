1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент в работе социально-педагогической службы сделан на оперативном реагировании, заявила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Савко сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"В условиях вызовов современного мира важное значение в стране уделяется оказанию необходимой квалифицированной психологической помощи детям и подросткам, их законным представителям. Во всех учреждениях образования функционируют социально-педагогические и психологические службы, в поле зрения которых находятся вопросы изучения индивидуально-психологических особенностей обучающихся, повышения их психологической и правовой культуры, оказания социально-педагогической поддержки и психологической помощи, профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия и насилия в отношении обучающихся, формирования у них навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения", - рассказала Алеся Савко.

Специалист подчеркнула, что регулярно проводятся республиканские конференции и семинары с привлечением заинтересованных республиканских органов госуправления. "Проведен ряд фундаментальных и прикладных исследований, направленных на системность социально-педагогической и психологической работы. Создана и работает группа экстренного реагирования на кризисные ситуации, возникающие в учреждениях образования, которая незамедлительно после получения информации выезжает в учреждение образования, изучает возникшую ситуацию и вносит предложения администрации учреждения образования", - отметила она.

Алеся Савко напомнила, что в 2019 году был открыт Республиканский центр психологической помощи. Его основная деятельность направлена на обеспечение оказания комплексной психологической помощи и социально-педагогической поддержки.-0-

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