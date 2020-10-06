6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции к Всемирному дню почты пройдут в Беларуси 8-9 октября, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Во время акции "День посткроссера" 8 октября при единовременной отправке 10 и более международных почтовых карточек будет действовать скидка 10%.

Все желающие 9 октября смогут принять участие в "Почтовой викторине". Во время акции участникам зададут вопросы об истории почты и почтовых услугах. Те, кто отлично справится с заданием, получат в подарок памятные сувениры. В Минске акция пройдет с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта (пр.Независимости, 10), другие адреса акции можно посмотреть на сайте "Белпочты".

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября в годовщину Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году в Берне (Швейцария). Официальное сообщение о проведении Всемирного дня почты прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, состоявшегося в 1969 году в Токио (Япония). С тех пор Всемирный день почты ежегодно отмечают во многих странах мира, праздничные мероприятия проводит и белорусский национальный почтовый оператор "Белпочта".-0-