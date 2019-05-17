17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по тестированию на ВИЧ пройдут в Беларуси 18-19 мая. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия пройдут в Минске и областных центрах. Информационные акции запланированы в учреждениях, на предприятиях, городских площадках при участии представителей исполкомов, областных и зональных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения и общественных организаций. В Минске, например, в Парке Победы с 12.00 до 18.00 18 мая все желающие смогут пройти добровольное бесплатное анонимное самотестированию на ВИЧ по слюне.

В Беларуси на 1 марта зарегистрировано 21 160 ВИЧ-инфицированных людей. Превалирует половой путь передачи - более 82% случаев. Из каждых десяти заболевших шесть - мужчины.

В настоящее время полностью удалить ВИЧ из организма нельзя. Однако благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие терминальной стадии. СПИД не разовьется, если ВИЧ-позитивный человек как можно раньше узнает свой статус, регулярно будет посещать врача-инфекциониста, проходить необходимые обследования, получать антиретровирусную терапию (АРТ), ответственно относиться к приему лекарств (не пропускать их прием, соблюдать назначенную схему лечения). Это позволит достигнуть неопределяемой вирусной нагрузки. По последним научным данным, продолжительность жизни ВИЧ-позитивного человека, приверженного диспансеризации и лечению, сопоставима с продолжительностью жизни человека без диагноза.

На сегодня о своем ВИЧ-позитивном статусе знают 81,1% живущих с ВИЧ (по оценкам, всего ЛЖВ в стране 26 тыс.). Находятся на лечении 77%, неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 74,2% людей, находящихся на лечении.

Беларусь 19 мая присоединится к Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.-0-