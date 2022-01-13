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13 января 2022, 09:00

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Дарим машино-место покупателям апартаментов в готовом доме "Волна" в Minsk World!

Горячая акция для клиентов в многофункциональном комплексе Minsk World! Специально к Старому Новому году! Приобретайте апартаменты в ГОТОВОМ ЭЛИТНОМ ДОМЕ "ВОЛНА" в квартале "Эмиратс" и получайте в подарок машино-место в паркинге по адресу Германовская,7! С таким выгодным предложением ощущение праздника останется с вами надолго!

Данная акция – отличный момент для прибыльных инвестиций в недвижимость! Ведь при перепродаже стоимость апартаментов с машино-местом значительно увеличивается! Торопитесь, чтобы инвестировать выгодно!

Заманчивое предложение? Больше информации об условиях акции можно получить по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Воспользоваться эксклюзивным предложением могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах страны!

Собственное парковочное место – это не роскошь, а обязательный элемент комфорта! Почему паркинг гораздо лучше открытой стоянки?

Так выглядит паркинг по улице Германовская,7
Так выглядит паркинг по улице Германовская,7

· Оставить машину можно в любое время, занять машино-место не сможет никто кроме владельца

· Видеонаблюдение и круглосуточная охрана защищают авто от угона

· В паркинге машина не пострадает от плохих погодных условий: дождя, града, снега или сильного ветра

· Система автоматизированного доступа позволит быстро припарковать и забрать машину

Паркинг по адресу Германовская,7 находится через дорогу от квартала "Эмиратс". Весь квартал, в том числе и элитный дом "Волна", полностью готов к проживанию.

Полностью готовый квартал "Эмиратс" с высоты птичьего полета днем…
Полностью готовый квартал "Эмиратс" с высоты птичьего полета днем…

…и ночью
…и ночью

Вся инфраструктура в пешей доступности
Вся инфраструктура в пешей доступности

Здесь есть все необходимые объекты городского ритейла и уже живут десятки белорусских семей. Для продажи осталось несколько апартаментов и только сейчас вы можете приобрести их с ощутимой выгодой! Вам не придется ждать сдачи новостройки несколько лет, ведь в готовом доме ремонт можно начать сразу после заключения договора!

Minsk World – уникальный многофункциональный комплекс, который возводится по принципу "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Каждый клиент получает в свое распоряжение насыщенную социальную инфраструктуру! Школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, спортивные и игровые площадки, кафе и магазины, а также шикарный парк появятся в пешей доступности. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Таким будет Международный финансовый центр
Таким будет Международный финансовый центр

Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр
Рядом с МФЦ появится торгово-развлекательный центр

Также в комплексе запроектирован шикарный парк
Также в комплексе запроектирован шикарный парк

Во всем комплексе появятся велодорожки
Во всем комплексе появятся велодорожки

При строительстве Minsk World используется европейский подход, поэтому на территории каждого квартала исключено транзитное движение транспорта. Это позволяет жильцам спокойно пользоваться спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Припарковать машину можно на открытых стоянках на периферии каждого квартала или в наземном паркинге.

Готовый детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"
Готовый детский сад рядом с кварталом "Эмиратс"

Детская площадка в квартале "Эмиратс"
Детская площадка в квартале "Эмиратс"

Еще одна детская площадка в квартале "Эмиратс"
Еще одна детская площадка в квартале "Эмиратс"

Уже сейчас квартиры в комплексе часто покупают автовладельцы. Рядом пролегают важные транспортные магистрали – улица Кижеватова и Аэродромная - по которым будет легко добраться до центра города и в сторону МКАД.

Транспортная доступность – одна их важнейших характеристик Minsk World. В нескольких минутах ходьбы уже работает станция метро "Ковальская Слобода", в пределах комплекса строится станция метро "Аэродромная", а возле каждого квартала расположены остановки наземного транспорта.

В квартале есть все необходимые обекты инфраструктуры
В квартале есть все необходимые обекты инфраструктуры

В Minsk World большой выбор спортивных площадок
В Minsk World большой выбор спортивных площадок

Комфорт в Minsk World продуман до мелочей, поэтому в каждом доме вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой. На нужный этаж жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе и панорамные. В каждом доме – апартаменты свободной планировки с панорамными окнами, на первом этаже могут быть апартаменты с террасами или коммерческие помещения с отдельными входами.

Лобби готового элитного дома "Волна"
Лобби готового элитного дома "Волна"

В квартале уже работает крупный супермаркет
В квартале уже работает крупный супермаркет

Напоминаем, что приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 60 месяцев

· С привлечением кредитных средств

Приобретайте апартаменты в готовом элитном доме "Волна" и получайте двойную выгоду! Машино-место – это лучший подарок на ваше новоселье! Торопитесь, чтобы успеть!

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