АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Дарим машино-место покупателям апартаментов в готовом доме "Волна" в Minsk World!

Горячая акция для клиентов в многофункциональном комплексе Minsk World! Специально к Старому Новому году! Приобретайте апартаменты в ГОТОВОМ ЭЛИТНОМ ДОМЕ "ВОЛНА" в квартале "Эмиратс" и получайте в подарок машино-место в паркинге по адресу Германовская,7! С таким выгодным предложением ощущение праздника останется с вами надолго!
Данная акция – отличный момент для прибыльных инвестиций в недвижимость! Ведь при перепродаже стоимость апартаментов с машино-местом значительно увеличивается! Торопитесь, чтобы инвестировать выгодно!
Заманчивое предложение? Больше информации об условиях акции можно получить по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Также ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Воспользоваться эксклюзивным предложением могут не только столичные жители! Наши специалисты работают в 57 городах страны!
Собственное парковочное место – это не роскошь, а обязательный элемент комфорта! Почему паркинг гораздо лучше открытой стоянки?
· Оставить машину можно в любое время, занять машино-место не сможет никто кроме владельца
· Видеонаблюдение и круглосуточная охрана защищают авто от угона
· В паркинге машина не пострадает от плохих погодных условий: дождя, града, снега или сильного ветра
· Система автоматизированного доступа позволит быстро припарковать и забрать машину
Паркинг по адресу Германовская,7 находится через дорогу от квартала "Эмиратс". Весь квартал, в том числе и элитный дом "Волна", полностью готов к проживанию.
Здесь есть все необходимые объекты городского ритейла и уже живут десятки белорусских семей. Для продажи осталось несколько апартаментов и только сейчас вы можете приобрести их с ощутимой выгодой! Вам не придется ждать сдачи новостройки несколько лет, ведь в готовом доме ремонт можно начать сразу после заключения договора!
Minsk World – уникальный многофункциональный комплекс, который возводится по принципу "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Каждый клиент получает в свое распоряжение насыщенную социальную инфраструктуру! Школы и детские сады, взрослая и детская поликлиники, спортивные и игровые площадки, кафе и магазины, а также шикарный парк появятся в пешей доступности. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.
При строительстве Minsk World используется европейский подход, поэтому на территории каждого квартала исключено транзитное движение транспорта. Это позволяет жильцам спокойно пользоваться спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. Припарковать машину можно на открытых стоянках на периферии каждого квартала или в наземном паркинге.
Уже сейчас квартиры в комплексе часто покупают автовладельцы. Рядом пролегают важные транспортные магистрали – улица Кижеватова и Аэродромная - по которым будет легко добраться до центра города и в сторону МКАД.
Транспортная доступность – одна их важнейших характеристик Minsk World. В нескольких минутах ходьбы уже работает станция метро "Ковальская Слобода", в пределах комплекса строится станция метро "Аэродромная", а возле каждого квартала расположены остановки наземного транспорта.
Комфорт в Minsk World продуман до мелочей, поэтому в каждом доме вместо стандартных подъездов – дизайнерские лобби с зоной отдыха и санитарной комнатой. На нужный этаж жильцов доставляют скоростные лифты, в том числе и панорамные. В каждом доме – апартаменты свободной планировки с панорамными окнами, на первом этаже могут быть апартаменты с террасами или коммерческие помещения с отдельными входами.
Напоминаем, что приобрести апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World можно:
· За собственные средства
· В рассрочку до 60 месяцев
· С привлечением кредитных средств
Приобретайте апартаменты в готовом элитном доме "Волна" и получайте двойную выгоду! Машино-место – это лучший подарок на ваше новоселье! Торопитесь, чтобы успеть!
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