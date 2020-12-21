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21 декабря 2020, 12:50

Акция! Акция! Акция! Квартиры от 2 000 рублей за метр! Рассрочка до 100 месяцев!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Строящиеся квартиры – от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовые – от 2 600 рублей за "квадрат"! Возможность покупки в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых!

Звучит невероятно? Именно такие волшебные условия у рождественской акции, которая стартовала в комплексе Minsk World! Воспользуйтесь возможностью приобрести квартиру в престижном и современном жилом комплексе столицы на особенно выгодных условиях. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены останутся только до 11 января 2021 года!

Хотите скорее отпраздновать новоселье? Тогда не упустите возможность приобрести готовую квартиру на рождественской акции по праздничной цене всего от 2 600 рублей за квадратный метр . Готовы подождать, пока ваш дом достроится? Тогда выбор будет еще больше, а покупка квартиры еще выгодней – от 2 000 рублей за "квадрат"!

В рождественской акции участвуют дома в различных кварталах комплекса Minsk World. О том, какие квартиры можно приобрести по праздничным ценам, легко узнать на сайте застройщика bir.by, а также у менеджеров отдела продаж по номеру мобильного телефона 7675 . Приветливые и профессиональные специалисты проконсультируют вас по всем вопросам.

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!
Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Квартиры в комплексе Minsk World – это новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

И все это по цене от 2 000 рублей за квадратный метр!

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS
В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Что вы выберете – готовую квартиру или еще строящуюся? В любом случае долго ждать ключи не придется. Комплекс Minsk World возводится очень быстро – готовые дома в конце этого года сдаются один за одним. Буквально на днях ключи получили покупатели квартир в доме "Квебек". В работе сейчас сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков.

За строительством комплекса Minsk World можно следить онлайн или приехать и увидеть грандиозную стройку своими глазами!
За строительством комплекса Minsk World можно следить онлайн или приехать и увидеть грандиозную стройку своими глазами!

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни
Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу
"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом
Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами
Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов
Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Кстати, приятный бонус: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера!

Все покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!
Все покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Станьте жителем комплекса Minsk World на рождественских условиях! Начните 2021 год с квартирой в новом красивом районе недалеко от центра столицы, где будет все для жизни и бизнеса!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки
Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"
Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Успейте приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World на рождественских условиях! Покупайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр! Или выбирайте готовую квартиру от 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта!

Не хватает средств? Воспользуйтесь длительной беспроцентной рассрочкой от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"
Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию! Это невероятно стильные 25-этажные здания с практически сплошным стеклянным фасадом. В каждом доме предусмотрено три лифта, один из которых – панорамный! Площадь квартир – 27 до 74 кв. метров.

И самое главное – все квартиры сдаются с качественной отделкой. Ламинат, обои, матовый натяжной потолок. Входная дверь – металлическая. Межкомнатные двери. В санузле на полу керамогранит, на стенах – керамическая плитка. Предусмотрена вся сантехника: унитаз, ванна или душевой уголок, раковина, панель и шторка для ванной, полотенцесушитель и зеркало. Также будут установлены розетки и выключатели, приборы учета воды и энергоносителей.

Вам останется только расставить мебель – и можно праздновать новоселье!

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"
Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Только до 11 января 2021 года в комплексе Minsk World строящиеся квартиры – всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовые – от 2 600 рублей за метр. Количество акционной недвижимости ограничено, так что торопитесь!

Сделайте себе и близким волшебный подарок к зимним праздникам – квартиру в Минске на рождественских условиях!

Пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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