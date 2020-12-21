Акция! Акция! Акция! Квартиры от 2 000 рублей за метр! Рассрочка до 100 месяцев!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Строящиеся квартиры – от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовые – от 2 600 рублей за "квадрат"! Возможность покупки в беспроцентную рассрочку до 100 месяцев или кредит до 20 лет от 4,99% годовых!

Звучит невероятно? Именно такие волшебные условия у рождественской акции, которая стартовала в комплексе Minsk World! Воспользуйтесь возможностью приобрести квартиру в престижном и современном жилом комплексе столицы на особенно выгодных условиях. Торопитесь – количество акционной недвижимости ограничено, а праздничные цены останутся только до 11 января 2021 года!

Хотите скорее отпраздновать новоселье? Тогда не упустите возможность приобрести готовую квартиру на рождественской акции по праздничной цене всего от 2 600 рублей за квадратный метр . Готовы подождать, пока ваш дом достроится? Тогда выбор будет еще больше, а покупка квартиры еще выгодней – от 2 000 рублей за "квадрат"!

В рождественской акции участвуют дома в различных кварталах комплекса Minsk World. О том, какие квартиры можно приобрести по праздничным ценам, легко узнать на сайте застройщика bir.by, а также у менеджеров отдела продаж по номеру мобильного телефона 7675 . Приветливые и профессиональные специалисты проконсультируют вас по всем вопросам.

Приобрести квартиры на рождественской акции можно в различных кварталах комплекса Minsk World – торопитесь, пока не раскупили!

Квартиры в комплексе Minsk World – это новый уровень столичной недвижимости!

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями и скоростными лифтами OTIS, включая панорамные. В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби, где есть все удобства, включая стойку для консьержа, место ожидания гостей и санитарную комнату.

На выбор покупателей жилье свободной планировки площадью от 30 до 200 кв. метров – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. Высота потолков – от 2,7 метра.

И все это по цене от 2 000 рублей за квадратный метр!

В каждом доме – уникальное дизайнерское лобби со всеми удобствами и скоростные бесшумные лифты OTIS

Что вы выберете – готовую квартиру или еще строящуюся? В любом случае долго ждать ключи не придется. Комплекс Minsk World возводится очень быстро – готовые дома в конце этого года сдаются один за одним. Буквально на днях ключи получили покупатели квартир в доме "Квебек". В работе сейчас сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков.

За строительством комплекса Minsk World можно следить онлайн или приехать и увидеть грандиозную стройку своими глазами!

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. А можно приехать в комплекс и увидеть грандиозную стройку собственными глазами!

Благоустроенные дворы – это новый уровень комфортной столичной жизни

"Сквозные" подъезды позволяют выйти сразу во двор и на улицу

Удобные парковочные места рядом с домом

Ночное освещение позволит чувствовать себя уютно даже темными зимними вечерами

Дороги прокладываются одновременно со строительством домов

Кстати, приятный бонус: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера!

Все покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Станьте жителем комплекса Minsk World на рождественских условиях! Начните 2021 год с квартирой в новом красивом районе недалеко от центра столицы, где будет все для жизни и бизнеса!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк.

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр – это успешный бизнес и выгодные покупки

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Успейте приобрести недвижимость в столичном комплексе Minsk World на рождественских условиях! Покупайте строящуюся квартиру по цене от 2 000 рублей за квадратный метр! Или выбирайте готовую квартиру от 2 600 за "квадрат" и переезжайте сразу после ремонта!

Не хватает средств? Воспользуйтесь длительной беспроцентной рассрочкой от застройщика:

· Рассрочка предоставляется на срок от 24 до 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Как показывает практика, при покупке квартиры в рассрочку в комплексе Minsk World ежемесячный платеж примерно равен арендной плате. Но при этом платить вы будете за собственное жилье и сможете жить в нем сразу после ремонта!

Для приобретения квартир в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Участие собственными средствами – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Дом "Майами" находится в квартале "Северная Америка"

Ремонт не ваш конек? Тогда для вас есть специальное предложение –солнечный дом "Майами" или уютный дом "Хельсинки", которые будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году полностью готовыми к проживанию! Это невероятно стильные 25-этажные здания с практически сплошным стеклянным фасадом. В каждом доме предусмотрено три лифта, один из которых – панорамный! Площадь квартир – 27 до 74 кв. метров.

И самое главное – все квартиры сдаются с качественной отделкой. Ламинат, обои, матовый натяжной потолок. Входная дверь – металлическая. Межкомнатные двери. В санузле на полу керамогранит, на стенах – керамическая плитка. Предусмотрена вся сантехника: унитаз, ванна или душевой уголок, раковина, панель и шторка для ванной, полотенцесушитель и зеркало. Также будут установлены розетки и выключатели, приборы учета воды и энергоносителей.

Вам останется только расставить мебель – и можно праздновать новоселье!

Дом "Хельсинки" расположен в квартале "Северная Европа"

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Только до 11 января 2021 года в комплексе Minsk World строящиеся квартиры – всего от 2 000 рублей за квадратный метр, а готовые – от 2 600 рублей за метр. Количество акционной недвижимости ограничено, так что торопитесь!

Сделайте себе и близким волшебный подарок к зимним праздникам – квартиру в Минске на рождественских условиях!

Пусть ваш Новый год будет самым счастливым!

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