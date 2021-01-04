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04 января 2021, 08:58

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ! Недвижимость в Минске для жизни и инвестиций

Только в декабре клиентами компании было подписано - 1034 договора, а забронировано -1749 коммерческих и жилых помещений.

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Квартиры премиум-класса от 2000 рублей за 1 м² в центре Минска от застройщика:

* Беспроцентная рассрочка до 100 месяцев;

* Удаленное консультация и оформление;

* Онлайн бронирования с выгодой в размере 1.000 рублей.

Почему стоит выбрать Minsk World?

Это идеальный вариант для инвестиций, работы, жизни или отдыха.

ВЫГОДНО

На сегодняшний день, на рынке недвижимости, предложения от нашей компании являются самыми выгодными для покупателей. Ведь уже сегодня, покупая помещение на условиях выгодной рождественской акции, Вы можете не ждать 3 года, а сдавать его в аренду, продавать и получать выгоду. Инвестиция в недвижимость сегодня – уверенность в будущем. С появлением международного финансового центра, станций метро, торгово-развлекательного-центра и парка внутри комплекса Minsk World будет самой футуристической, инновационной и развитой частью города.

Minsk World - город в городе.

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом от ОАО "Белинвестбанк":

* от 10 до 20 лет в белорусских рублях;

* от 4,99% (0,57 СКО) в первый год;

* от 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы;

* участие собственными средствами — от 10%;

* возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки — это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

* без справок о доходах и поручителей;

* договор оформляется в офисе продаж застройщика;

* для заключения договора нужен только паспорт.

БЕЗОПАСНО

За счет собственных денежных средств ИООО "Дана Астра", возводит 39 домов, которые будут сданы в срок, что еще больше упрочняет и подтверждает безопасность ведения бизнеса и выполнению обязательств перед покупателем.

ПЕРСПЕКТИВНО

Minsk World, это мегаполис будущего с развитой инфраструктурой и самым высоким уровнем сервиса. Он является одним из самых безопасных и процветающих кварталов страны.

Впечатляющие виды, развитая инфраструктура, первоклассные развлечения и шоппинг в крупнейшем в стране торгово-развлекательном центре – все это Minsk World.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС MINSK WORLD

Там, где рождается комфорт.

Комплекс "Minsk World" включает более 25 кварталов.

Откройте для себя истинную роскошь и непревзойденный комфорт в самом футуристическом и впечатляющем районе Минска. Комплекс расположен в центре столицы и представляет собой уникальное сочетание ультрасовременного урбанизма и безмятежного семейного отдыха.

* Шикарные виды;

* Широкие улицы и бульвары с зонами для пешеходов и велосипедистов;

* Близко расположенный парк внутри комплекса;

* Торговые и развлекательные заведения в шаговой доступности;

* Международный финансовый центр;

* 2 станции метро;

* Быстрый и удобный трансфер до международного аэропорта;

* Удобное транспортное сообщение;

* Большой выбор маршрутов наземного транспорта;

* Панорамные окна;

* Просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа;

* Санитарная комната с пеленальными столиками и зонами отдыха внутри лобби;

* Просторные квартиры с потолками от 2,7 м.;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS;

* Панорамные лифты;

* Помещения премиум класса "А";

* Охрана и видеонаблюдение;

* 12 детских садов, 8 школ, 3 медицинских центра;

* 4 взрослые и 1 детская поликлиники, аптеки.

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже функционирует.

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби - визитная карточка всех домов нашей компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР

Международный финансовый центр призван стать мостом между Европейским союзом и странами ЕАЭС, а также эффективными экономиками Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того, особое значение международный финансовый центр Minsk World в том, что его создание – это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

* Специальная зона с английской юриспруденцией;

* Катализатор капитала;

* Безвизовая зона;

* Быстрая регистрация компаний;

* Удобная инфраструктура;

* Все услуги для бизнеса в одном месте.

Международный финансовый центр станет сердцем проекта и основным экономическим фактором страны.

КВАРТИРЫ "ПОД КЛЮЧ"

Мы рады предложить Вам квартиры с дизайнерским ремонтом в домах "Майами", квартал "Северная Америка" и "Хельсинки", квартал "Северная Европа".

Здесь есть все, что нужно для жизни: отделка выполненная из высококачественных материалов, полностью оборудованные санузлы и т.д.. Широкие панорамные окна создают ощущение простора, воздушности, обеспечивают максимальный поток света и тепла.

В каждой квартире есть просторный балкон или лоджия, откуда открываются фантастически красивые виды на международный финансовый центр Minsk World, парковые зоны и другие чудеса архитектуры. Особенно красиво здесь вечером, когда горят огни, виден масштаб – панорама напоминает Манхэттен и Гонконг.

Светлые, просторные и невероятно уютные квартиры. Продумана каждая мелочь, чтобы Вам было максимально приятно и комфортно. Здесь царит ощущение спокойствия и безмятежности. Это место полной релаксации, которое Вам не захочется покидать.

Все квартиры сдаются "под ключ" с дизайнерским ремонтом выполненным с использованием высококачественных материалов. Простые, но вместе с тем утонченные, красивые текстуры и оттенки усиливают контраст между суетой городской жизни и спокойствием домашней обстановки.

В квартире будут установлены все перегородки и разведены коммуникации. Металлическая входная дверь надежно защитит Ваш дом и будет сочетаться с интерьером. Высота потолков — 2,7 метра, отделка включает накладные и встроенные светодиодные светильники.

Предлагается два варианта отделки: классический теплый и лаконичный светлый.

* Фактура натурального дерева ламината в сочетании со светлыми белыми стенами и белыми дверями с филенками создают прекрасную основу для любого интерьера с оттенком классики. Скандинавский, американский, европейский стиль — здесь вы сможете воплотить любую свою задумку!

* Оттенки серого в сочетании с фактурой дерева в ламинате и прямые и строгие формы белых дверей в лаконичном светлом интерьере сделают его прекрасной основой для создания сдержанного дизайна — тонких выверенных форм и скандинавского стиля.

В обоих вариантах отделки на стенах предусмотрены обои под покраску. Высокий напольный белый плинтус, белые межкомнатные дверями из экошпона, белые розетки.

Каждый санузел оснащен акриловой ванной либо душевым уголком, унитазом, полотенцесушителем, подвесной белой тумбой с раковиной, смесителями и стеклянной шторкой для ванны.

* Чистовая отделка помещения "под ключ";

* Дизайнерский ремонт;

* Панорамные окна и лоджии;

* Просторное и светлое дизайнерское лобби с местом для консьержа;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS;

* Шикарные виды;

* Охрана и видеонаблюдение.

Виртуальный 3d тур https://bir.by/assets/pano/id360fin/mw/29_3/12/

ГОТОВЫЕ ДОМА

Для клиентов, которым нравится создавать свое будущее жилье самостоятельно, компания ИООО "Дана Астра" спешит обрадовать Вас готовыми домами со свободными планировками.

* Дом "Кейптаун", квартал "Африка"

Фасад "Кейптауна", выполненный в светло-песочных тонах, в одну секунду переносит нас в далекую солнечную Африку. В здании 18 этажей с квартирами площадью от 29 до 71 м². Высота потолков - 2,7 метра. Свободная планировка квартир позволит создать интерьер на свой вкус и стиль!

* Дом "Нью-Дели", квартал "Азия"

"Нью-Дели" - 16 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 м². На первом этаже размещены квартиры с потолками высотой до 3 метров и отдельным входом с улицы. В доме есть квартиры с открытыми террасами, "французскими" балконами, остекленными лоджиями и открытыми балконами. В лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который при желании можно установить.

* Дом "Монреаль", квартал "Северная Америка"

Все квартиры дома "Монреаль" - свободной планировки, с большими панорамными окнами и остекленными лоджиями. Площадь - от 29 до 65 м². В 20-этажном здании три бесшумных скоростных лифта OTIS, один из которых панорамный.

Эксклюзивный вариант - квартиры на первом этаже с отдельным входом прямо с улицы, индивидуальной террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

* Панорамные окна и лоджии;

* Просторное и светлое дизайнерское лобби с местом для консьержа;

* Скоростные и бесшумные лифты OTIS;

* Свободная планировка;

* Охрана и видеонаблюдение.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Приобретайте недвижимость за собственные средства или воспользуйтесь выгодным партнерским кредитом от ОАО "Белинвестбанк":

* от 10 до 20 лет в белорусских рублях;

* от 4,99% (0,57 СКО) в первый год;

* от 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы;

* участие собственными средствами — от 10%;

* возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Еще один вариант выгодной покупки — это беспроцентная рассрочка от застройщика от 12 до 100 месяцев:

* без справок о доходах и поручителей;

* договор оформляется в офисе продаж застройщика;

* для заключения договора нужен только паспорт.

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ! -​ на все онлайн бронирования через сайт BIR.BY

В связи с большим трафиком и для удобства клиентов, компания предоставляет возможность онлайн бронирования с выгодой в размере 1.000 рублей. Успейте забронировать свою мечту "Онлайн" на сайте bir.by! Акция действует до 11 января!

Приходите за своей квартирой в офисы продаж в Минске у ст. м. "Восток" по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8.30 до 20.30, в выходные и праздники — с 9.00 до 20.00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9.00 до 22.00).

Также для покупки недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в работе агентов по продаже недвижимости.

Бесплатные услуги консультирования:

* Юридическое сопровождение;

* Онлайн бронирование;

* Оформление ипотечного кредита;

* Приём квартир по завершению строительства.

Дополнительные услуги:

* Дизайнерские услуги;

* Мебельно-текстильное оформление;

* Ремонтно-сервисные работы;

* Строительные услуги.

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