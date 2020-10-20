АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Выгодные стартовые цены! Рассрочка на 100 месяцев! Кредит от 4,99% годовых в рублях на 20 лет!

Встречайте новогодние дома в комплексе Minsk World! Только вчера стартовали продажи в доме "Салоники". А сегодня в продажу поступили еще две новостройки в квартале "Южная Европа" – "Дубровник" и "Котор". Квартира в этих домах станет вашим лучшим подарком к Новому году. Успейте купить выгодно на старте продаж! Выбирайте подходящий вариант – и бронируйте прямо сейчас на сайте застройщика bir.by!

Начните Новый год с перемен к лучшему – собственной квартиры в современной красивой новостройке в перспективном районе Минска. С большими окнами и лоджиями, дизайнерским лобби и панорамным лифтом. Есть даже варианты с отдельным входом прямо с улицы! На создание этих домов архитекторов вдохновили города в Хорватии и Черногории – Дубровник и Котор. Каждый из них уникален по своему, но есть и общие черты в их красоте: скалы, море, прекрасная старинная архитектура и много солнца!

Именно поэтому дома "Дубровник" и "Котор" имеют так много общего, как во внешнем облике, так и по архитектурным решениям. Различие – лишь в оформлении лобби. Не знаете, какой дом выбрать? Тогда решите, вид какого города вам больше по душе – именно он будет поднимать вам настроение каждое утро!

В лобби каждого дома виды того города, в честь которого он назван. Такая красота точно поднимет вам настроение хмурым днем!

Причин для покупки квартиры в домах "Дубровник" и "Котор" – очень много! Одна из них – это расположение новостроек. Квартал "Южная Европа" находится в непосредственной близости к центру Минска. Буквально в 500 метрах будет расположена новая станция метро, а вдоль улицы Аэродромной – остановки наземного транспорта.

Также вы получаете все плюсы комплекса Minsk World. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall. Все для комфортной жизни и успешного бизнеса!

Дома уже строятся и согласно плану будут сданы в эксплуатацию в феврале 2022 года. Кстати, благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by покупатели квартир в домах "Дубровник" и "Котор" смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса Minsk World – и многие уже получили ключи от своих квартир!

Еще один аргумент в пользу покупки квартиры в домах "Дубровник" и "Котор" – это исключительно выгодные финансовые условия!

Лучший вариант – покупка за собственные средства. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

Но даже если у вас нет всей необходимой суммы – это не проблема! Выручит беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев:

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

· Первоначальный взнос от 30%.

Также отличный вариант – партнерский кредит Белинвестбанка в белорусских рублях по ставке всего от 4,99% годовых:

· Доля участия собственными средствами – всего от 10%.

· В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО).

· Максимальный срок – до 20 лет.

· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в комплексе Minsk World и самые выгодные условия покупки. Узнать подробности можно по номеру телефона 7675.

Новостройки "Дубровник" и "Котор" – это красивые здания с уникальными архитектурными решениями

А теперь подробнее о преимуществах новостроек "Дубровник" и "Котор"! Это современные каркасно-монолитные здания высотой 25 этажей с квартирами площадью от 27 до 65 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Вы точно сможете найти подходящий вариант!

· Все квартиры – свободной планировки. Вы сможете реализовать практически любую свою дизайнерскую идею!

· Хотите чего-то особенного? Выбирайте квартиру на первом этаже с собственной террасой, огражденной и защищенной козырьком от осадков. Помимо главного входа в них есть второй автономный – с улицы через террасу. Таких квартир в каждом доме всего четыре.

· В каждом доме – 3 бесшумных и скоростных лифта известного мирового производителя OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг. В том числе и панорамный!

В каждом доме 3 бесшумных скоростных лифта, включая панорамный

· Большие окна от потолка до пола, остекленные лоджии и балконы… Солнца и света в квартирах будет много! Кстати, для безопасности и удобства жильцов нижняя часть окна высотой 1,1 метра от пола будет глухой с заполнением триплексом. Ограждения нижних частей лоджий – металлические со вставками из листов перфорированного металла.

В лобби домов "Дубровник" и "Котор" предусмотрены все удобства!

· Просторные, светлые, с потолками высотой 3,6 метра и дизайнерским оформлением – лобби домов "Дубровник" и "Котор" будут дарить позитивные эмоции каждый день! А полный набор удобств позволит почувствовать себя как в пятизвездочном отеле в Хорватии или Черногории: здесь будет стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком.

· Предусмотрен байк-бокс для хранения велосипедов. Также на первом этаже расположатся административно-торговые помещения.

Из дома два выхода – во двор и на улицу, что позволит сэкономить время

· Из дома выходы на обе стороны – можно свернуть во двор, когда отправляетесь с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешите на работу. Очень удобно!

· Выходы оборудованы с использованием принципов безбарьерного пространства – для дополнительного комфорта людей с ограниченными способностями и мамочек с детскими колясками.

В квартале "Южная Европа" расположится большой детский сад, а также спортивные и детские площадки

Квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также откроются магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Кстати, в целом в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

По периметру квартала расположатся почти 450 парковочных мест, благодаря чему транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено. Также можно будет приобрести парковочные места в крытых паркингах. Первый из них, на 800 машин, в котором можно купить машиноместо, уже начал свою работу – выбрать и забронировать место можно на сайте застройщика bir.by.

Можно приобрести места в готовом многоуровневом паркинге

В западной части квартала "Южная Европа" расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность, а также комплекс площадок отдыха и спортивных площадок. Рядом с кварталом планируется также построить большой парк – "зеленые легкие" всего комплекса. С местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Кстати, любоваться красотой парка можно будет и во время велопрогулок – здесь пройдут удобные велодорожки, которые свяжут все кварталы комплекса Minsk World.

Велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию тысяч новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Кстати, открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант коммерческого помещения на сайте bir.by!

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Не упустит отличную возможность решить свой жилищный вопрос выгодно! Покупайте квартиру в домах "Дубровник" и "Котор" на старте продаж – и получайте все преимущества современной красивой новостройки в комплексе Minsk World.

Лучший вариант – это покупка за собственные средства с фиксированным курсом ниже банковского. А также можно воспользоваться кредитом на 20 лет в рублях от 4,99% годовых или беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев.

По сути, ежемесячный платеж примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

К каждому покупателю – индивидуальный подход. Менеджеры по продажам с удовольствием помогут вам выбрать лучшую квартиру в домах "Дубровник" и "Котор" и самые выгодные условия покупки.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk Worldработает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Столичная недвижимость в новостройках "Дубровник" и "Котор" на лучших стартовых условиях!

Выбирайте! Покупайте! И встречайте Новый год с собственной квартирой в Минске!

Размещение рекламы на БЕЛТА