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26 января 2021, 09:00

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Старт продаж в доме "Мальдивы" – квартира вашей мечты всего от 1 999 BYN за метр!

Ммм… Мальдивы! Ласковое солнце, голубые лагуны, белоснежные пляжи. Не зря Мальдивские острова называют раем на земле. Расположенное в Индийском океане, это тропическое государство словно создано для идеального отдыха. Вдохновленные атмосферой "райского наслаждения", архитекторы жилого комплекса Minsk World создали свои "Мальдивы" в квартале "Тропических островов".

Продажи в новом доме стартовали сегодня! Это возможность получить лучший выбор квартир и самые выгодные цены: всего от 1 999 рублей за квадратный метр. Так что поторопитесь! Только представьте, как будете приглашать друзей на новоселье: "Приезжайте к нам на "Мальдивы"!

Пора исполнять мечту: выбирайте подходящую вам по площади и цене квартиру в "тропической" новостройке на сайте застройщика bir.by, бронируйте онлайн и получайте скидку от цены – 1 000 рублей. Но учтите, эта рождественская акция действует только до конца января!

Вы можете позволить себе "Мальдивы", даже если не хватает денег. Ведь приобрести квартиру можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика.

Покупайте квартиру в доме "Мальдивы" – и будьте в солнечном настроении в любое время года!
Покупайте квартиру в доме "Мальдивы" – и будьте в солнечном настроении в любое время года!

Новостройка "Мальдивы" в комплексе Minsk World – это 25 этажей красоты, уюта и стиля. Окунитесь в мир современной столичной недвижимости!

Практически полностью остекленный фасад с изысканной тонировкой, в котором словно отражается океан.

Квартиры с площадью на любой вкус: от небольших студий на 28 кв. метров до просторных "евротрешек" на 75 кв. метров.

Высота потолков – от 2,7 метра, а на 25-м этаже – 3 метра.

Все квартиры в этом каркасно-монолитном доме свободной планировки – можно реализовать любую дизайнерскую идею.

Вы любите солнце? Большие окна и остекленные лоджии будут во всех квартирах дома "Мальдивы". Предусмотрены двухкамерные стеклопакеты импортного производства. Все элементы остекления – панорамные, с глухой нижней частью из безопасного стекла и открывающейся верхней.

Большие окна, остекленные лоджии и три лифта, включая панорамный
Большие окна, остекленные лоджии и три лифта, включая панорамный

В доме предусмотрено три бесшумных и скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный.

В дизайнерском лобби, украшенном видами Индийского океана, вы каждый раз будете чувствовать себя словно в мини-отпуске на Мальдивах. В просторном вестибюле запланированы стойка для консьержа, зона ожидания и санитарная комната. Отдельное помещение для хранения велосипедов.

В лобби собственного дома вы будете чувствовать себя, как в отпуске!
В лобби собственного дома вы будете чувствовать себя, как в отпуске!

Для большего комфорта предусмотрены сквозные подъезды и пандусы.

На первом этаже дома "Мальдивы" разместятся помещения торгового назначения с высокими потолками, отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров. Отличная возможность открыть бизнес прямо в собственном доме!

В подвальном этаже расположатся хозяйственные кладовые помещения, куда можно будет спуститься на лифте.

На первом этаже дома "Мальдивы" предусмотрены торговые помещения с отдельными входами – отличный вариант для бизнеса
На первом этаже дома "Мальдивы" предусмотрены торговые помещения с отдельными входами – отличный вариант для бизнеса

Дом "Мальдивы – один из высотных акцентов квартала "Тропических островов. В квартале будут построены общеобразовательная школа и торговый центр. В окружении зелени расположатся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. По периметру квартала предусмотрены удобные парковочные места. Транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.

В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр
В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр

Кстати, все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Профессионалы помогут обустроить квартиру красиво, удобно и правильно с точки зрения эргономики.

Приобретая квартиру в "Мальдивах", вы открываете для себя весь "Мир"!

Многофункциональный комплекс "Minsk World" – это самая современная жилая, общественная и коммерческая недвижимость в центре белорусской столицы. Уникальное сочетание городского драйва и комфортного семейного отдыха.

По инвестиционному договору работы должны быть завершены до 2027 года, но застройщик ускоряет темп, чтобы завершить комплекс раньше запланированных сроков – уже в конце 2023 года!

Преимуществ у комплекса "Minsk World" много!

Расположение в 5 минутах езды от центра города и прекрасное транспортное обеспечение. Многочисленные остановки наземного транспорта и две станции метрополитена в шаговой доступности. Первая станция "Ковальская Слобода" уже работает, а вторая, "Аэродромная", строится прямо в границах комплекса. Обустраиваются удобные открытые парковки и крытые паркинги.

Комплекс Minsk World – это современная жилая и коммерческая недвижимость в центре белорусской столиц
Комплекс Minsk World – это современная жилая и коммерческая недвижимость в центре белорусской столиц

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги
Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Продуманная до мелочей инфраструктура для жизни и бизнеса. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Множество коммерческих помещений формата "стрит ретейл" – кафе, магазины и салоны сферы услуг. Детская и взрослая поликлиники, медицинские центры и спортивные залы, велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино – это все скорое будущее комплекса Minsk World.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл – это престижная работа, удобные условия для ведения бизнеса, замечательный шопинг и самые приятные развлечения для всей семьи.

Строится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл
Строится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл

Здесь есть все условия для экологичного и здорового образа жизни. В благоустроенных зеленых дворах домов разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. А в центральной части комплекса будет разбит новый городской парк с тихими аллеями, скульптурными композициями и фонтанами, местами для прогулок с животными.

Во всех кварталах предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Покупайте квартиру в доме "Мальдивы" – и будьте в солнечном настроении в любое время года! На старте продаж – лучший выбор и лучшие цены! Всего от 1 999 рублей за квадратный метр!

Только до 31 января при бронировании квартиры на сайте застройщика bir.by вы получаете скидку 1 000 рублей от цены покупки.

Не хватает средств? Приобрести квартиру поможет беспроцентная рассрочка от застройщика. Договор оформляется в офисе отдела продаж без справки о доходах и поручителей, нужен только паспорт.

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Мальдивы" и других домах комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Бронируйте квартиру в доме "Мальдивы" прямо сейчас на сайте застройщика bir.by – и покупайте выгодно на старте продаж! По цене всего от 1 999 рублей за квадратный метр!

Minsk World – пора переезжать в свою квартиру!

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