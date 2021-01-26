АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Старт продаж в доме "Мальдивы" – квартира вашей мечты всего от 1 999 BYN за метр!

Ммм… Мальдивы! Ласковое солнце, голубые лагуны, белоснежные пляжи. Не зря Мальдивские острова называют раем на земле. Расположенное в Индийском океане, это тропическое государство словно создано для идеального отдыха. Вдохновленные атмосферой "райского наслаждения", архитекторы жилого комплекса Minsk World создали свои "Мальдивы" в квартале "Тропических островов".

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Вы можете позволить себе "Мальдивы", даже если не хватает денег. Ведь приобрести квартиру можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика.

Покупайте квартиру в доме "Мальдивы" – и будьте в солнечном настроении в любое время года!

Новостройка "Мальдивы" в комплексе Minsk World – это 25 этажей красоты, уюта и стиля. Окунитесь в мир современной столичной недвижимости!

Практически полностью остекленный фасад с изысканной тонировкой, в котором словно отражается океан.

Квартиры с площадью на любой вкус: от небольших студий на 28 кв. метров до просторных "евротрешек" на 75 кв. метров.

Высота потолков – от 2,7 метра, а на 25-м этаже – 3 метра.

Все квартиры в этом каркасно-монолитном доме свободной планировки – можно реализовать любую дизайнерскую идею.

Вы любите солнце? Большие окна и остекленные лоджии будут во всех квартирах дома "Мальдивы". Предусмотрены двухкамерные стеклопакеты импортного производства. Все элементы остекления – панорамные, с глухой нижней частью из безопасного стекла и открывающейся верхней.

Большие окна, остекленные лоджии и три лифта, включая панорамный

В доме предусмотрено три бесшумных и скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный.

В дизайнерском лобби, украшенном видами Индийского океана, вы каждый раз будете чувствовать себя словно в мини-отпуске на Мальдивах. В просторном вестибюле запланированы стойка для консьержа, зона ожидания и санитарная комната. Отдельное помещение для хранения велосипедов.

В лобби собственного дома вы будете чувствовать себя, как в отпуске!

Для большего комфорта предусмотрены сквозные подъезды и пандусы.

На первом этаже дома "Мальдивы" разместятся помещения торгового назначения с высокими потолками, отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров. Отличная возможность открыть бизнес прямо в собственном доме!

В подвальном этаже расположатся хозяйственные кладовые помещения, куда можно будет спуститься на лифте.

На первом этаже дома "Мальдивы" предусмотрены торговые помещения с отдельными входами – отличный вариант для бизнеса

Дом "Мальдивы – один из высотных акцентов квартала "Тропических островов. В квартале будут построены общеобразовательная школа и торговый центр. В окружении зелени расположатся детские и спортивные площадки, открытые парковки для велосипедов. По периметру квартала предусмотрены удобные парковочные места. Транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено.

В квартале "Тропические острова" построят школу и административно-торговый центр

Кстати, все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Профессионалы помогут обустроить квартиру красиво, удобно и правильно с точки зрения эргономики.

Приобретая квартиру в "Мальдивах", вы открываете для себя весь "Мир"!

Многофункциональный комплекс "Minsk World" – это самая современная жилая, общественная и коммерческая недвижимость в центре белорусской столицы. Уникальное сочетание городского драйва и комфортного семейного отдыха.

По инвестиционному договору работы должны быть завершены до 2027 года, но застройщик ускоряет темп, чтобы завершить комплекс раньше запланированных сроков – уже в конце 2023 года!

Преимуществ у комплекса "Minsk World" много!

Расположение в 5 минутах езды от центра города и прекрасное транспортное обеспечение. Многочисленные остановки наземного транспорта и две станции метрополитена в шаговой доступности. Первая станция "Ковальская Слобода" уже работает, а вторая, "Аэродромная", строится прямо в границах комплекса. Обустраиваются удобные открытые парковки и крытые паркинги.

Комплекс Minsk World – это современная жилая и коммерческая недвижимость в центре белорусской столиц

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом Minsk World уже работает

Обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

Продуманная до мелочей инфраструктура для жизни и бизнеса. Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Множество коммерческих помещений формата "стрит ретейл" – кафе, магазины и салоны сферы услуг. Детская и взрослая поликлиники, медицинские центры и спортивные залы, велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино – это все скорое будущее комплекса Minsk World.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл – это престижная работа, удобные условия для ведения бизнеса, замечательный шопинг и самые приятные развлечения для всей семьи.

Строится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный молл

Здесь есть все условия для экологичного и здорового образа жизни. В благоустроенных зеленых дворах домов разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. А в центральной части комплекса будет разбит новый городской парк с тихими аллеями, скульптурными композициями и фонтанами, местами для прогулок с животными.

Во всех кварталах предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Покупайте квартиру в доме "Мальдивы" – и будьте в солнечном настроении в любое время года! На старте продаж – лучший выбор и лучшие цены! Всего от 1 999 рублей за квадратный метр!

Только до 31 января при бронировании квартиры на сайте застройщика bir.by вы получаете скидку 1 000 рублей от цены покупки.

Не хватает средств? Приобрести квартиру поможет беспроцентная рассрочка от застройщика. Договор оформляется в офисе отдела продаж без справки о доходах и поручителей, нужен только паспорт.

Купить квартиры и бизнес-помещения в доме "Мальдивы" и других домах комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

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Minsk World – пора переезжать в свою квартиру!

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