АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Торопитесь за квартирой в Минске – раскупают очень быстро! Рассрочка и кредит!

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Условия акции в комплексе Minsk World заставляют сердца покупателей биться чаще. Всего за три дня в домах "Салоники", "Дубровник" и "Котор" раскуплено более 300 квартир! А вы уже купили недвижимость на лучших стартовых условиях? Поторопитесь, чтобы встретить Новый год с собственной квартирой в Минске!

Выбрать и забронировать подходящую по цене, площади и расположению квартиру на акции можно даже не выходя из дома – на сайте застройщика bir.by: на страничках домов "Салоники", "Дубровник" и "Котор". Не теряйте время – нажимайте кнопку "Забронировать" уже сейчас! Также узнать подробности можно по номеру мобильного телефона 7675.

Все дома – это современные красивые новостройки в перспективном районе Минска. Каркасно-монолитные, с большими окнами и лоджиями, дизайнерским лобби и панорамным лифтом. Есть даже квартиры с отдельным входом прямо с улицы. Каждый найдет подходящий вариант!

Вы легко сможете добраться в любую точку города! Квартал "Южная Европа" находится в непосредственной близости к центру Минска. Буквально в 500 метрах будет расположена новая станция метро, а вдоль улицы Аэродромной – остановки наземного транспорта.

Все плюсы комплекса Minsk World – в вашем распоряжении! Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны. Паркинги и новые станции метро. Международный финансовый центр Minsk World и крупнейший торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Срок сдачи домов в эксплуатацию – 2022 год. Кстати, благодаря видеотуру на сайте застройщика bir.by покупатели квартир в домах "Салоники", "Дубровник" и "Котор" смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом работ на площадке. На сегодня строительство идет в 14 кварталах комплекса Minsk World – и многие уже получили ключи от своих квартир!

Евгений Байков приобрел в комплексе Minsk World просторную квартиру для детей в рассрочку от застройщика

В числе владельцев собственной недвижимости в этом перспективном столичном комплексе – Евгений Байков.

– Приобрел просторную квартиру для детей, они пока учатся, а потом планируют работать и жить в столице. Среди всех вариантов мы выбрали этот комплекс, потому что тут свободная планировка квартир и очень удобное расположение, все будет рядом: и метро, и другая инфраструктура. Все преимущества Минска! Финансовые условия тоже порадовали – мы выбрали рассрочку на 100 месяцев. Уже обдумываем ремонт, дети, конечно, активно подключились, хотят все в современном стиле и материалах, – улыбается Евгений Байков.

Покупка квартиры в доме "Салоники" – это возможность окунуться в атмосферу знаменитого греческого курорта!

Решайтесь и вы – приобретайте квартиру в комплексе Minsk World на лучших акционных условиях. Выбирайте – "Салоники", "Дубровник" или "Котор"? Начнем знакомство!

Хотите добавить в свою жизнь настроение приморского греческого курорта? Тогда специально для вас – квартира в доме "Салоники". Фасад цвета моря и солнца этого необыкновенно стильного здания просто заряжает позитивом. В доме – 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Все квартиры свободной планировки. Вы сможете реализовать практически любую свою дизайнерскую идею!

Три лифта известного мирового производителя OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг быстро и бесшумно доставят на любой этаж. Один из лифтов – панорамный!

В каркасно-монолитном здании все квартиры – свободной планировки

Солнца будет много – в доме окна от потолка до пола, остекленные лоджии, "французские" балконы и открытые террасы. Кстати, в лоджиях определенных квартир предусмотрено место для кондиционера, который владелец при желании сможет установить.

Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже дома со стороны двора с высотой потолков более 3 метров и отдельными входами с улицы. Таких квартир всего шесть. Кстати, их можно также использовать в качестве коммерческих помещений.

Эксклюзивный вариант – квартиры на первом этаже с отдельным входом с улицы

В просторном дизайнерском лобби дома будут все удобства, включая стойку консьержа, зону ожидания гостей, санитарную комнату с пеленальным столиком и даже место для мытья лап животным. Предусмотрен байк-бокс для хранения велосипедов и помещение для колясок.

Также на первом этаже расположатся магазин и аптека. Из дома два выхода – во двор и на улицу. Очень удобно!

Панорамные окна, лоджии и террасы – света в вашей квартире будет много!

На создание домов "Дубровник" и "Котор" архитекторов вдохновили города с таким же названием в Хорватии и Черногории. Каждый из этих городов уникален по своему, но есть и общие черты в их красоте: горы, море, прекрасная каменная архитектура и много солнца!

Именно поэтому здания так похожи внешне и по архитектурным решениям. Не знаете, какую новостройку выбрать? Тогда решите, какой город вам больше по душе – именно его виды будут поднимать вам настроение каждое утро в дизайнерском лобби на первом этаже!

В лобби каждого дома виды того города, в честь которого он назван. Такая красота точно поднимет вам настроение хмурым днем!

Дома "Дубровник" и "Котор" – это 25 этажей с квартирами свободной планировки площадью от 27 до 65 кв. метров. Высота потолков – 2,7 метра. Все помещения будут наполнены светом благодаря окнам от потолка до пола, остекленным лоджиями и балконам.

На первом этаже каждого из домов расположены четыре квартиры с собственными террасами, огражденными и защищенными козырьком от осадков. Помимо главного входа у них есть второй автономный – с улицы через террасу.

В каждом доме – 3 скоростных и бесшумных лифта OTIS грузоподъемностью 1000 и 450 кг. В том числе и панорамный!

В каждом доме 3 бесшумных скоростных лифта, включая панорамный

В светлом дизайнерском лобби домов будут все удобства: стойка консьержа, зона ожидания гостей, санитарная комната с пеленальным столиком. Почувствуйте себя как в пятизвездочном отеле в Хорватии или Черногории!

В лобби домов предусмотрены все удобства – почувствуйте себя как в пятизвездочном отеле!

Предусмотрен байк-бокс для хранения велосипедов. Также на первом этаже расположатся административно-торговые помещения. Из дома выходы на обе стороны – во двор и на улицу.

Из каждого дома два выхода – во двор и на улицу, что позволит сэкономить время

Квартал "Южная Европа" будет очень зеленым, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников. В их окружении расположатся площадки для отдыха, спорта и детских игр. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также откроются магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

В квартале "Южная Европа" расположится большой детский сад, а также спортивные и детские площадки

Кстати, в целом в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Фото: Татьяна Трусова, участница конкурса "Моя Dana"

Во всех кварталах комплекса Minsk World обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

По периметру квартала расположатся почти 450 парковочных мест, транзитное движение транспорта через дворовую территорию исключено. Также можно будет приобрести парковочные места в крытых паркингах. Первый из них, на 800 машин, в котором можно купить машиноместо, уже начал свою работу – выбрать и забронировать место можно на сайте застройщика bir.by.

Можно приобрести места в готовом многоуровневом паркинге

В западной части квартала "Южная Европа" расположен сквер, имеющий историко-культурную ценность. Рядом с кварталом планируется также разбить большой парк – "зеленые легкие" всего комплекса. С местами для отдыха и прогулок с животными, детскими и спортивными площадками, фонтанами и скульптурными композициями.

Удобные велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса Minsk World.

Велодорожки пройдут через парк и свяжут все кварталы комплекса

Бизнес-сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию тысяч новых рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

По соседству возводится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Кстати, открыть кафе, магазин или салон сферы услуг можно буквально в каждом квартале. Выбирайте подходящий вариант коммерческого помещения на сайте bir.by!

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Покупайте квартиру в домах "Салоники", "Дубровник" и "Котор" на старте продаж – и получайте все преимущества современной красивой новостройки в комплексе Minsk World. Не упустите отличную возможность решить свой жилищный вопрос особенно выгодно!

Лучший вариант – покупка за собственные средства. В этом случае при заключении договора в октябре вы получите специальный курс ниже банковского – всего 3 рубля за евро.

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· При желании вы сможете погасить кредит досрочно – без штрафных санкций.

К каждому покупателю – индивидуальный подход! Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Спешите воспользоваться акцией в комплексе Minsk World!

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