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12 ноября 2021, 09:00

АКЦИЯ! АКЦИЯ! Только 7 дней! В Minsk World - скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте в недвижимость с умом!

Внимание! Только 7 дней! В многофункциональном комплексе Minsk World действует горячая АКЦИЯ! Скидка на определенные апартаменты составит до 100 евро за м²!

Новая акция стартует из-за повышенного спроса клиентов на недвижимость в рамках Акции "200 евро" в Minsk World!

Приобрести ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ СО СКИДКОЙ 100 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях можно в домах: "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Калининград" в квартале "Евразия", "Марракеш" в квартале "Африка", "Стокгольм" и "Осло" в квартале "Северная Европа".

Корпоративные клиенты кроме скидки 100 евро получают СКИДКУ еще 10 евро эквивалентно сумме в белорусских рублях! Двойная выгода ждет вас в многофункциональном комплексе Minsk World! Хватит откладывать задуманное на потом!

Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши специалисты работают в 56 городах и с удовольствием ответят на все вопросы, помогут выбрать недвижимость и заключить договор.

Таким будет Деловой квартал МФЦ
Таким будет Деловой квартал МФЦ
Идеальное место для бизнеса – здесь!
Идеальное место для бизнеса – здесь!

Многофункциональный комплекс Minsk World – полноценная часть комфортной городской среды. Понятие "дом" здесь не ограничивается рамками квартиры или подъезда, а распространяется на каждый квартал и весь комплекс в целом. В любом уголке будет комфортно как дома.

Дом "Калининград" в квартале "Евразия"
Дом "Калининград" в квартале "Евразия"
Дом "Марракеш" в квартале "Африка"
Дом "Марракеш" в квартале "Африка"

Лучшими аргументами в пользу покупки будут преимущества комплекса: транспортная доступность, инфраструктура, качество строительства и выгодные цены!

1. Инфраструктура

Особое внимание в концепции Minsk World уделено благоустройству и созданию собственной инфраструктуры. Комплекс возводится по принципу "15-минутного города", а значит все необходимые для комфортной жизни объекты будут в пешей доступности.

В каждом квартале появится новое учреждение образования – всего будет построено 7 школ и 13 детских садов. Возле каждого дома – спортивные и детские площадки. Медицинские центры и поликлиники, кафе и магазины, спортивные залы и аптеки будут в пешей доступности. До них не придется ехать, а можно будет просто прогуляться пешком.

Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детский сад в квартале "Южная Европа"
Детская площадка в квартале "Азия"
Детская площадка в квартале "Азия"
Скейт-парк в квартале "Азия"
Скейт-парк в квартале "Азия"

Центром притяжения Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Рядом запроектирован шикарный парк с фонтанами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Таким по проекту будет парк в Minsk World
Таким по проекту будет парк в Minsk World

2. Транспортная доступность

Комплекс будет удобным как для автолюбителей, так и для тех, у кого нет машины.

В пешей доступности от Minsk World находится станция метро "Ковальская Слобода", а в границах комплекса строится станция "Аэродромная". Кроме того, по периметру каждого квартала появятся остановки общественного транспорта.

На машине добраться до центра и в сторону МКАДа можно будет по улицам Аэродромной и Кижеватова. Важные столичные магистрали очерчивают границы комплекса с двух сторон.

3. Качество строительства

Покупая квартиру в Minsk World вы получаете комфорт самого высокого уровня!

Новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World продуманы до мелочей. В каждом доме – дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, скоростные лифты OTIS, некоторые из них - панорамные.

Квартиры – со свободной планировкой и панорамными окнами. Все клиенты Minsk World получают бесплатную первичную консультацию от команды дизайнеров Dana Interior и скидки на их услуги.

4. Цена

Застройщик предоставляет свои клиентам ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ, АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и УДОБНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ. Купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 60 месяцев

· С помощью программ кредитования

Чтобы получить еще больше информации, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 56 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Верхнедвинск, Браслав, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Рогачев, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Волковыск, Дятлово, Березовка, Поречье, Слоним, Кареличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Жодино, Борисов, Воложин, Заславль, Молодечно, Копыль, Логойск, Любань, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Мачулищи, Фаниполь.

У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Minsk World – инвестируй сегодня в свое счастливое завтра!

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