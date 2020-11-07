Акция "Беларусь - энергоэффективная страна" пройдет 9-20 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по энергоэффективности Госстандарта приглашает принять участие в акции "Беларусь - энергоэффективная страна" 9-20 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Информационно-образовательная акция приурочена к Международному дню энергосбережения, который ежегодно отмечается 11 ноября. "Она направлена на повышение осведомленности населения о важности эффективного использования энергоресурсов, возможных способах и методах их экономии, в том числе в повседневной жизни, в быту, что является значимой мерой в улучшении благосостояния каждой семьи и экономического роста страны в целом", - отметили в пресс-службе.

Принять участие в акции могут органы государственного управления, учреждения здравоохранения, культуры, образования, другие организации и бизнес-сообщества, общественные объединения, средства массовой информации, а также активные граждане.

Департамент и его территориальные органы во время акции проведут ряд тематических мероприятий, том числе в онлайн-режиме. В их числе круглые столы, обучающие семинары для специалистов, открытые уроки и информационные часы, интеллектуальные игры и конкурсы рисунков среди детей и молодежи, мини-конкурсы среди подписчиков в социальных сетях. Будут организованы прямые телефонные линии, на которых специалисты ответят на вопросы, волнующие граждан и организации.

Беларусь стала одной из первых 20 стран, поддержавших празднование Международного дня энергосбережения.-0-