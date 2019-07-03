Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" продолжается в Беларуси

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, продолжается по всей стране, сообщает БЕЛТА.

По зову сердца и ради будущего: Кочанова присоединилась к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" В эти дни у монумента особенно много цветов. Нынешним вечером к ним присоединился еще один букет красных роз - символ храбрости, уважения и восхищения.

Акция проходит в Беларуси как дань памяти подвигам и судьбам тех, кто внес свой вклад в освобождение страны и Великую Победу. Возложив цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске, к акции присоединились представители Министерства обороны во главе с министром Андреем Равковым.

Андрей Равков

Почтить память павших в годы Великой Отечественной войны к Вечному огню пришел сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Анатолий Сивак

Белорусские пограничники также приняли участие в праздничных мероприятиях. В Минске руководство Госпогранкомитета и военнослужащие Минского гарнизона почтили память воинов-освободителей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Беларуси. Мероприятие прошло у воинского захоронения на бульваре Толбухина, у памятного знака воинам, погибшим 3 июля 1944 года при освобождении Минска. Пограничники также возложили цветы у мемориальной доски Герою Советского Союза Андрею Кижеватову, начальнику погранзаставы и участнику обороны Брестской крепости, героически погибшему в июне 1941 года, у мемориального комплекса "Курган Славы", а также в местах захоронения воинов-освободителей Беларуси.

К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" может присоединиться любой желающий. Торжественные церемонии возложения цветов проходят по всей стране.-0-